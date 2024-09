Igor Normando lidera corrida eleitoral à Prefeitura de Belém, diz Atlas

Do UOL, em São Paulo

O candidato Igor Normando (MDB) lidera a disputa para a Prefeitura de Belém, segundo divulgado nesta quarta-feira (25) pela pesquisa Atlas.

O que aconteceu

Candidato do MDB tem 43,7% das intenções de voto. Na sequência, Delegado Éder Mauro (PL) aparece com 25,7%. Em terceiro, está o atual prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL), com 16,1%. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Vejo resultado completo:

Igor Normando (MDB): 43,7%

43,7% Delegado Éder Mauro (PL): 25,7%

25,7% Edmilson Rodrigues (PSOL): 16,1%

16,1% Thiago Araújo (Republicanos): 3,7%

3,7% Jefferson Lima (Podemos): 2,4%

2,4% Well (PSTU): 2,2%

2,2% Ítalo Abati (Novo): 1,6%

1,6% Raquel Brício (UP): 0,6%

0,6% Delegado Eguchi (PRTB): 0,1%

0,1% Não sabe/Não respondeu: 1%

1% Branco/Nulo: 2,9%

Cenários de segundo turno

Em um eventual segundo turno entre os três primeiros colocados da pesquisa eleitoral, Normando venceria, conforme o levantamento. Veja abaixo:

Igor Normando (MDB): 56,7% x 30,9%: Delegado Éder Mauro (PL)

56,7% x 30,9%: Igor Normando (MDB): 56,7% x 19,5%: Edmilson Rodrigues (PSOL)

56,7% x 19,5%: Delegado Éder Mauro (PL): 47,3% x 37,6% Edmilson Rodrigues (PSOL)

Metodologia. A pesquisa foi realizada por RDR (Recrutamento Digital Aleatório) com 1204 eleitores de Belém, entre os dias 19 e 24 de setembro. O levantamento tem nível de confiança de 95% e foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número PA-00296/2024.