Duas pessoas são feridas em explosão em tribunal da Califórnia, diz autoridade

(Reuters) - Duas pessoas ficaram feridas nesta quarta-feira em explosão em um tribunal em Santa Maria, Califórnia, de acordo com o escritório do xerife do condado de Santa Barbara. O suspeito foi preso.

"Tribunal de Santa Maria: relato de uma explosão. Por favor, evitem a área. A área não é considerada segura. Mais informações a seguir", disse o escritório do xerife em uma postagem no X.

Duas pessoas sofreram ferimentos que não ameaçam a vida, informou o escritório do xerife a veículos de imprensa locais.

Um suspeito estava dentro do edifício do tribunal e jogou uma bolsa em uma sala de audiência, que explodiu, reportou o Noozhawk, um site de notícias online local no Condado de Santa Barbara, citando o oficial Executivo do Tribunal Superior, Darrel Parker.

O suspeito estava preso, informou o veículo.

O escritório do governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse no X que estava monitorando ativamente a situação e coordenando com as autoridades a aplicação da lei.

(Reportagem de Brendan O'Brien em Chicago)