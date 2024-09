Candidato a vereador em SP é encontrado morto; polícia apura homicídio

Um candidato a vereador de Santo André foi encontrado morto dentro de um carro em Diadema, em São Paulo, na tarde de ontem. O caso é investigado como homicídio.

O que aconteceu

O corpo de Luis Antônio, conhecido como Luis Lampião (União), estava enrolado em um cobertor no banco traseiro do carro. Imagens mostram que o veículo estava abandonado na rua Caramuru, informou a PM.

Nenhum suspeito foi identificado até o momento. As causas do crime ainda não foram esclarecidas.

O carro foi emprestado ao candidato por um conhecido, segundo a polícia. Após perícia, o veículo foi devolvido ao proprietário.

Luis tentava se eleger como vereador pela segunda vez. Em 2020, ele disputou as eleições em Santo André, pelo PDT, e não foi eleito.

O corpo foi encaminhado ao IML após ser reconhecido por familiares. O caso foi registrado no Setor de Homicídio da Delegacia Seccional de Diadema.

Outro candidato foi alvo de tiros em Mauá

Imagem: Reprodução/Redes sociais

Leandro Hernandez Felipe, que tenta se eleger vereador em Mauá, também no ABC Paulista, foi alvo de um atentado na noite de terça-feira (24). Ele estava do lado de fora do seu escritório, no Parque São Vicente, quando um motociclista passou atirando.

Ele não foi atingido e correu para dentro do imóvel. Neste momento, ele torceu o pé e foi levado a um pronto-socorro após a chegada da Polícia Militar.

Ninguém foi preso. O caso é investigado como tentativa de homicídio pelo 1º DP de Mauá, que solicitou perícia no local e apreendeu as imagens de monitoramento.