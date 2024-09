Como derrota Atalanta e conquista 1ª vitória na Série A

BERGAMO, 24 SET (ANSA) - Em um jogo movimentado em Bergamo, o Como derrotou a Atalanta nesta terça-feira (24) por 3 a 2 e conquistou sua primeira vitória na atual edição do Campeonato Italiano.

Os comandados de Cesc Fàbregas viram os nerazzurri abrirem o placar com Davide Zappacosta, logo aos 18 minutos, mas os visitantes começaram a reação na etapa final, quando o brasileiro Gabriel Strefezza igualou o marcador.

A partir daí, o biancoblù passou a dominar o duelo e garantiu mais dois tentos em pouquíssimo tempo, com Sead Kolasinac (contra) e Alieu Fadera.

A Atalanta até que tentou impedir a derrota em casa no clássico lombardo com Ademola Lookman, que acertou uma penalidade nos acréscimos do segundo tempo, mas não foi o suficiente.

Na 15ª posição, os lagunari venceram a primeira na Série A e chegaram aos cinco pontos, enquanto a Atalanta parou nos seis e ocupa o 12º degrau.

O Como quebrou um longo jejum de vitórias na elite do futebol italiano, pois o seu último triunfo no campeonato havia sido em 2003, há pouco mais de 21 anos. (ANSA).

