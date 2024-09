Papa manterá viagem à Bélgica e Luxemburgo apesar da gripe, diz Vaticano

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco continuará com seus planos de viajar para Luxemburgo e Bélgica no final desta semana, apesar de ter cancelado suas reuniões nesta segunda-feira devido a uma leve gripe, disse o Vaticano.

A viagem, sua 46ª visita ao exterior como papa, ocorrerá menos de duas semanas depois que ele retornou de uma exigente excursão de 12 dias e quatro países pelo sudeste da Ásia e Oceania.

O Vaticano havia dito no início da manhã de segunda-feira que o pontífice de 87 anos tomou a decisão de cancelar sua agenda do dia como medida de precaução em vista da próxima viagem.

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, disse mais tarde aos jornalistas que o resto da semana continuaria "como planejado".

Francisco agora usa regularmente uma cadeira de rodas devido a dores nos joelhos e nas costas. Ele também sofreu com problemas de saúde nos últimos anos. No início deste ano, ele cancelou vários compromissos por causa do que o Vaticano descreveu como resfriado, bronquite e gripe.

O papa parecia estar em boa forma durante sua viagem de 2 a 13 de setembro à Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor Leste e Cingapura. Ele cumpriu uma agenda lotada, foi a atração principal de mais de 40 eventos e percorreu um total de quase 33.000 km.

Espera-se que sua viagem a Luxemburgo e à Bélgica, que deve começar na quinta-feira, destaque as necessidades dos imigrantes na Europa e inclua uma reunião com sobreviventes de abusos cometidos pelo clero católico.

A agenda de Francisco em Luxemburgo e na Bélgica será mais leve do que a da viagem ao Sudeste Asiático e à Oceania, com a participação do papa prevista em cerca de uma dúzia de eventos em quatro dias.

(Reportagem de Joshua McElwee e Cristina Carlevaro)