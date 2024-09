Ibovespa recua com fiscal no radar

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nesta segunda-feira, estendendo as perdas registradas na semana passada, apesar do clima mais favorável no exterior, com avanço dos índices acionários norte-americanos.

Às 10h40, o índice referência do mercado acionário brasileiro exibia queda de 0,26%, a 130.690,29 pontos. O volume de negócios era de cerca de 2,67 bilhões de reais. A baixa nesta sessão, se sustentada até o fim do pregão, marcará a quinta queda consecutiva do Ibovespa.

De acordo com o analista Renato Nobile, da Buena Vista, um tom "mais duro" do Comitê de Política Monetária (Copom) ao subir a Selic e a redução pelo governo do montante a ser contigenciado no Orçamento têm contribuído para o sentimento interno negativo.

Os ministérios do Planejamento e da Fazenda apontaram na sexta-feira que a contenção total de verbas de ministérios para respeitar regras fiscais será reduzida de 15 bilhões de reais para 13,3 bilhões de reais, com ganhos de arrecadação compensando uma alta de gastos obrigatórios.

As atenções agora se voltam para a entrevista coletiva do relatório de receitas e despesas nesta segunda-feira, às 11h.

Análise gráfica da equipe do BB Investimentos também apontou uma piora da percepção dos investidores com os temas domésticos, apesar do bom desempenho das bolsas norte-americanas.

Nos Estados Unidos, os principais índices acionários abriram em alta, com investidores mudando seu foco para comentários de autoridades do Federal Reserve e dados econômicos na semana, após a decisão do banco central de iniciar o afrouxamento monetário.

DESTAQUES

- SANTOS BRASIL ON avançava 15,66%, em meio ao anúncio de que a gigante francesa do transporte marítimo CMA CGM acertou acordo para comprar 47,6% da companhia por 6,3 bilhões de reais. A empresa francesa também se comprometeu a lançar uma oferta pública de aquisição das ações remanescentes da Santos Brasil.

- VALE ON caía 0,35%, conforme os futuros do minério de ferro na China recuaram nesta sessão, com o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrando as negociações diurnas em queda de 4,5%, a 658,5 iuanes a tonelada. A mineradora também anunciou na sexta-feira que seu novo presidente, Gustavo Pimenta, assumirá o cargo em 1º de outubro.

- PETROBRAS PN subia 1,6%, em dia de leve alta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent apontava avanço de 0,11%.

- ITAÚ UNIBANCO PN caía 0,7%, após cinco pregões consecutivos de queda. No setor, BRADESCO PN perdia 1,9%, também depois de cinco sessões seguidas de declínio.