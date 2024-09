Bastianini vence GP em Misano, e Martín dispara na ponta

ROMA, 22 SET (ANSA) - O italiano Enea Bastianini, da Ducati, venceu neste domingo (22) o Grande Prêmio da Emilia-Romagna de MotoGP, prova marcada por uma nova queda do bicampeão Francesco Bagnaia (Ducati), que viu o espanhol Jorge Martín (Pramac Ducati) disparar na liderança do mundial de pilotos.

Martín terminou a corrida em Misano Adriatico na segunda posição, ultrapassado por Bastianini na última volta, enquanto o também espanhol Marc Márquez (Gresini Ducati), em franca recuperação após uma série de temporadas difíceis, fechou o pódio.

Bagnaia, que havia vencido em sprint na Emilia-Romagna e sonhava em retomar a liderança do campeonato, caiu quando estava na terceira posição e abandonou a prova.

Com o resultado, Martín foi a 341 pontos no mundial de pilotos, enquanto Bagnaia estacionou nos 317 - a diferença entre eles subiu dos quatro pontos de sábado (21) para 24 neste domingo. Bastianini agora é o terceiro, com 282, logo à frente de Márquez, com 281.

O GP da Emilia-Romagna também garantiu o título de construtores para a Ducati, que chegou a 500 pontos e não pode mais ser alcançada pelas concorrentes KTM (239), Aprilia (234), Yamaha (84) e Honda (42), ainda com seis etapas a disputar.

Esse é o sexto título da montadora italiana, sendo o quinto seguido. (ANSA).

