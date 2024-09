Cruzou o Atlântico: fumaça de queimadas no Brasil chegou até a África

Depois de atingir regiões do Uruguai e da Argentina, a fumaça das queimadas no Brasil cruzou o Oceano Atlântico e chegou à África.

O que aconteceu

O sul do continente africano foi afetado. Uma análise da agência de clima dos EUA mostra que a fumaça das queimadas voou até os países mais ao sul do continente africano, como África do Sul, Namíbia, Angola e República Democrática do Congo.

Fumaça é levada por correntes de vento. Não é incomum que isso aconteça, mesmo em longas distâncias. No caminho contrário, uma pequena quantidade de fumaça de queimadas em florestas do centro da África também chegou ao litoral do nordeste brasileiro, informou a MetSul.

Quantidade de queimadas influencia. Além dos ventos, o grande número de incêndios na América do Sul também contribui para o fenômeno, porque libera na atmosfera uma quantidade de partículas finas acima do normal. Até o dia 13 deste mês, o Brasil registrou 180.137 focos de incêndio, o que representa 50,6% dos incêndios da América do Sul. O número é 108% maior em relação ao mesmo período de 2023, quando foram anotados 86.256 focos entre janeiro e 13 de setembro.

Poeira do Saara também se espalhou este ano. Em abril, o céu de Atenas ficou laranja após um fenômeno arrastar a poeira do norte da África até o país. Tempestades que transportam o material particulado são bastante comuns e acontecem há anos.

*Com informação da Agência Brasil