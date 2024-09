++ Meloni anuncia 20 mi de euros para região afetada por chuvas

SAN PAULO, 20 SET (ANSA) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, declarou nesta sexta-feira (20) que o governo alocará 20 milhões de euros para a região da Emilia-Romagna, no norte do país, assim que receber o pedido de declaração do estado de emergência por causa da onda de mau tempo.

"Assim que chegar ao governo o pedido de declaração do estado de emergência por parte da Região da Emilia-Romagna será convocado um Conselho de Ministros que atribuirá 20 milhões de euros para tratar da primeira necessidade e para o restabelecimento de serviços essenciais", declarou ela em uma reunião com as autoridades regionais. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.