Presidente do México diz que país não vai impor tarifas retaliatórias aos EUA

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou que o país não irá impor tarifas retaliatórias aos Estados Unidos. O comentário, realizado em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 2, aconteceu com a iminência do anúncio que deve ser feito no período da tarde pelo presidente dos EUA, Donald Trump, sobre tarifas recíprocas.

Sheinbaum também mencionou que conversou com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, e que os líderes discutiram a importância de manter as relações comerciais e fortalecer o "acordo benéfico".