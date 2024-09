Retorno temporário do X no Brasil contorna decisão da Justiça, diz imprensa francesa

As mídias francesas repercutem nesta quinta-feira (19) o retorno da rede social X (antigo Twitter) no Brasil. A plataforma estava inacessível desde o final de agosto por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes após a empresa não indicar um representante legal no país.

A rede social "contornou o bloqueio atualizando o aplicativo", diz uma matéria no site do diário Le Parisien. Mas "essa é uma boa surpresa para os fãs do X", reitera o jornal, lembrando que os usuários brasileiros conseguiram novamente acessar suas contas na quarta-feira (18).

O site do jornal Le Monde explica como se deu o restabelecimento do serviço, por meio de uma mudança técnica feita na noite de terça-feira (17) pela empresa Cloudfare, especializada em segurança e tráfego na internet. Citando um comunicado da Associação Brasileira dos Provedores de Internet e Telecomunicações (Abrint), a matéria esclarece que antes o X utilizava endereços de IP fixos e que atualmente eles oscilam em permanência, dificultando a suspensão da plataforma. Mas, em nota, a rede social esclareceu que o restabelecimento do serviço ocorreu de forma involuntária e temporária, devido a uma mudança de operadora de rede.

Queda de braço entre Alexandre de Moares e Elon Musk

Para o site da TV France 24 a "astúcia técnica" é o mais novo episódio da queda de braço entre as autoridades brasileiras e Elon Musk, proprietário do X. A matéria também reproduz a reação do controverso bilionário, que escreveu em sua conta: "qualquer magia suficientemente avançada é indistinguível da tecnologia". "Uma provocação", segundo a emissora, que lembra que Musk, apoiado pela extrema direita brasileira, já chegou a tratar o magistrado brasileiro de "ditador".

A matéria ainda destaca que Jair Bolsonaro não demorou para aproveitar a volta da plataforma e reagir. Em um post no X, o ex-presidente parabenizou a todos pela "pressão" na defesa da democracia do Brasil e classificou o bloqueio da rede social de "censura". Segundo ele, a decisão de Moraes pune milhões de brasileiros "privados do acesso livre à informação e do direito de se expressar".

O jornal Le Figaro destaca que o STF indicou que está "verificando" o acesso de alguns usuários brasileiros ao X nos últimos dias. Já a Anatel ressaltou que até o momento não há "nenhuma mudança de decisão" sobre o bloqueio. "O hashtag #TwitterVoltou foi um dos mais usados no Brasil na quarta", afirma a matéria.