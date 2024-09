'Brasil é cada vez mais relevante', diz CEO do Grupo TIM a Lula

SÃO PAULO, 19 SET (ANSA) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve uma reunião no Palácio do Planalto com o CEO do Grupo TIM, Pietro Labriola, que comandou a filial brasileira da empresa até o início de 2022.

O encontro também teve as presenças do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do vice-presidente de assuntos regulatórios, institucionais e relações com a imprensa da TIM Brasil, Mario Girasole, e do diretor de relações institucionais da operadora, Cleber Affanio.

"Na pauta, entre outros temas, a importância que o país tem para a empresa e a nossa principal missão à frente do Ministério das Comunicações: promover a inclusão digital de todos os brasileiros", disse Juscelino na rede social Bluesky.

Em publicação no LinkedIn, Labriola reforçou que, após a venda da rede fixa da TIM na Itália, o "Brasil assume ainda mais relevância" para a companhia. "Me coloquei à disposição para promover agendas que estreitem as relações entre o Brasil e a Itália/Europa", escreveu o executivo.

Labriola também apontou o "risco de os gigantes digitais atuarem sem regras" e elogiou o Brasil por "implementar políticas públicas e regulatórias que conectaram alta tecnologia a uma ampla democratização". "A Tim Continuará sendo protagonista, com investimentos e soluções que promovam o desenvolvimento econômico e social", concluiu. (ANSA).

