Minicafeteira Nespresso está por menos de R$ 355; o que diz quem comprou?

Quem gosta um café fresquinho todos os dias, mas não tem espaço em casa para uma máquina grande, pode se interessar pela cafeteira Essenza Mini, da Nespresso. O produto portátil faz sucesso entre consumidores da Amazon, com mil compras só no mês passado.

A nota média das avaliações é alta: 4,8, do total de cinco estrelas. E o Guia de Compras UOL encontrou uma promoção dessa minicafeteira, com 7% de desconto. Mas será que vale a pena investir? Para ajudar na decisão de quem está pensando em adquirir o produto, citamos a seguir o que o fabricante promete, o que diz quem comprou e quais os pontos de atenção indicados por compradores.

O que a Nespresso diz sobre essa cafeteira portátil?

Tem formato compacto, ocupando pouco espaço na cozinha ou sala;

Permite preparar café estilo barista em casa, em dois tamanhos: espresso (40 ml) e lungo (110 ml);

É compatível com cápsulas Nespresso (vendidas separadamente), que preservam os aromas dos grãos de café moídos na hora;

Tem reservatório de água de 600 ml;

Possui um compartimento para seis cápsulas Nespresso usadas;

Desligamento automático depois de três minutos sem usar;

Tem um sistema de aquecimento rápido e bomba de alta pressão.

O que diz quem comprou a cafeteira?

O produto é elogiado principalmente por ser compacta e fácil de limpar. Confira algumas avaliações.

Provavelmente uma das melhores compras que fiz esse ano. Produto bom, durável, faz o cafe muito rápido (questáo de um minuto) e o sabor é maravilhoso. Ela é muito compacta e também facil de limpar. Recomendo para todo amante de café.

Anderson Florencio

Adorei minha cafeteira. É linda, pequena e muito fácil de usar e limpar.

Cirlei Braatz

Não tem nenhuma automatização, mas, para mim, a cafeteira Nespresso faz um ótimo café e essa máquina mantém a qualidade da marca. Realmente é, como o próprio nome diz, muito pequena, exigindo atenção redobrada para esvaziar os depósitos de cápsulas usadas e de água a cada quatro cafés extraídos.

Roberto Rangel

Eu aprecio o café expresso há muitos anos. Tive várias cafeteiras de outras marcas, mas depois que conheci a nespresso nenhuma outra cafeteira parece boa. Comprei uma Cafeteira Essenza Mini e a experiência foi maravilhosa. Tive que comprar outra para deixar no meu trabalho. Não vivo sem.

Lucas

Amei a cafeteira. Compacta. Posso desfrutar de café fresquinho e sem desperdício. Aconselho para que gosta de apreciar um bom café.

Tânia Marli Soares

Uma das melhores máquinas que tenho ou tive. Pequena, a mais silenciosa de todas e a que produz o café mais quente. Superaquisição.

Jaime F.

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores relatam que a máquina faz um café de maneira mais lenta do que esperavam. Outros também criticam a temperatura da bebida que sai da cafeteira. Mais um ponto de atenção é que o produto requer uma tomada de 20 amperes.

Um pouco decepcionado com o desempenho da máquina. Desempenho não é satisfatório; muito lenta para fazer o café. Não gostei.

Ronaldo Lima

A cafeteira é linda, compacta, facil de usar e limpar, é um charme. Porém ela tem um problema com temperatura, o café não aquele café quentinho, sai bem morno. Mas, pelo que andei pesquisando, parece ser um defeito da Nespresso.

Marisa

Um ótimo produto, mas tenho uma observação. Vi apenas um comentário a respeito disso, mas é algo que deveria estar na descrição do produto. A tomada dela é diferente. É de 20 amperes, ou seja, tem os pinos mais grossinhos. Então tem que ter uma tomada específica ou usar um adaptador (nem sei se pode, porém é o que estou usando). Isso deveria vim descrito. Mas tirando isso, é ótima. É fácil de achar cápsulas compatíveis. Achei ela de um tamanho ótimo, é pequena, então não ocupa muito espaço.

Kelly Vilela

