Debate RedeTV/UOL terá banquetas fixadas no chão após Datena agredir Marçal

A RedeTV! decidiu fixar no chão as banquetas que serão usadas pelos candidatos à Prefeitura de São Paulo durante o debate que será realizado, em parceria com o UOL, nesta terça-feira (17).

O que aconteceu

Medida foi tomada após Datena (PSDB) usar móvel para agredir Pablo Marçal (PRTB). "A segurança está reforçada desde o início por parte da RedeTV!", disse a superintendente de jornalismo da emissora, Stephanie Freitas.

As cadeiras foram presas com três parafusos. O debate da RedeTV!/UOL ocorrerá dois dias após a agressão do apresentador contra o ex-coach. O encontro começa às 10h20 e será transmitido ao vivo na home UOL e no YouTube do UOL.

Cada candidato terá um segurança dentro do estúdio. A medida havia sido acordada antes da agressão no debate da TV Cultura. A emissora diz que as regras acertadas com as campanhas são rigorosas e afirmou que a segurança é uma prioridade desde o início das negociações.

Datena e Marçal confirmaram presença no encontro. Além deles, Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB), Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo) participarão do debate.

Como foi a agressão

Datena se aproximou do púlpito de Marçal e bateu nele com uma cadeira. O candidato do PRTB se defendeu com os braços. Seguranças entraram no palco e a TV Cultura chamou o intervalo, exibindo imagens de programas antigos da emissora.

Segundos antes da cadeirada, Marçal disse que Datena "não era homem" para bater nele e o chamou de "arregão". O ex-coach estava fazendo referência ao debate da TV Gazeta/My News, em 1º de setembro, quando Datena deixou seu lugar no palco e foi em direção a Marçal. A mediadora do debate, Denise Campos de Toledo, chegou a chamar os seguranças, mas o tucano retornou ao local onde estava posicionado, sendo advertido.

Datena pegou uma segunda cadeira, mas não jogou. Foi contido por seguranças e por Ricardo Nunes (MDB) — dono da segunda banqueta. Enquanto isso, Marçal estava em pé, com seguranças a sua frente. Imagens gravadas de dentro do estúdio indicam que Datena e Marçal continuaram batendo boca depois da agressão.

O ex-coach chamou o apresentador de "Dá pena" e o acusou de um caso de assédio sexual. "Eu quero saber se você tocou na vagina dela, como é que foi essa questão de assédio sexual", disse Marçal. O apresentador afirmou ser inocente e que o caso foi arquivado, acrescentou ainda que esse foi um tema que gerou "grande problema" para família.