Wall St tem pouca movimentação com perspectiva de corte de 0,25 p.p. pelo Fed após preços ao produtor

Por Shashwat Chauhan e Lisa Pauline Mattackal

(Reuters) - Wall Street tinha pouca movimentação nesta quinta-feira depois que dados mais fortes do que o esperado dos preços ao produtor mantiveram a perspectiva de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros pelo Federal Reserve, enquanto as ações da fabricante de vacinas Moderna caíam após previsão de receita pessimista.

O índice de preços ao produtor para a demanda final aumentou 0,2% em agosto, em comparação com as estimativas de alta de 0,1%. O núcleo do índice, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, subiu 0,3%, acima da previsão de 0,2%.

"A inflação ao produtor ficou dentro do esperado, mas o núcleo seguiu o núcleo dos preços ao consumidor quase que na mesma proporção, um pouco mais do que o esperado", disse Peter Cardillo, economista-chefe de mercado da Spartan Capital Securities.

"Se você olhar para os números hoje, eles apenas confirmam que o Fed não será tão agressivo no corte dos juros como o mercado estava esperando."

As ações da Moderna caíam 17,8%, atingindo seu nível intradiário mais baixo desde novembro. Elas exerciam o maior peso sobre o S&P 500 depois que a empresa previu vendas entre 2,5 bilhões e 3,5 bilhões de dólares no próximo ano, abaixo das estimativas dos analistas.

Uma série de dados de enfraquecimento do emprego e do crescimento econômico nas últimas semanas levou a um aumento das apostas em uma redução maior do que a usual, de 50 pontos básicos na taxa de juros do banco central dos EUA, mas essas expectativas se dissiparam em grande parte.

Após os dados desta quinta-feira e da véspera, os operadores agora veem 85% de chance de o Fed cortar os juros em 25 pontos quando se reunir em 17 e 18 de setembro, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME. Seria o primeiro corte desde março de 2020.

O Dow Jones caía 0,17%, a 40.791,62 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,11%, a 5.560,33 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,31%, a 17.450,23 pontos.