BCE reduz juros em meio a fraqueza econômica

Por Balazs Koranyi e Francesco Canepa

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu cortou novamente as taxas de juros nesta quinta-feira, em meio à desaceleração da inflação e a um crescimento vacilante, mas não forneceu quase nenhuma pista sobre seu próximo passo, com investidores apostando em uma política de flexibilização constante nos próximos meses.

O BCE reduziu sua taxa de depósito em 25 pontos-base, para 3,50%, em um movimento amplamente anunciado e após corte na mesma proporção em junho, em um cenário de inflação perto de sua meta de 2% e a economia doméstica à beira de uma recessão.

Com o corte amplamente esperado, a atenção dos investidores já se voltou para o que virá a seguir, mas o BCE não esclareceu nada, mantendo sua orientação de que as decisões serão tomadas reunião por reunião, sem compromisso prévio com qualquer caminho específico para a taxa.

"O Conselho do BCE continuará a seguir uma abordagem dependente de dados e reunião por reunião para determinar o nível e a duração apropriados da restrição", disse o BCE em um comunicado. "O Conselho do BCE não está se comprometendo previamente com uma trajetória de juros específica."

"A inflação doméstica continua alta, pois os salários ainda estão subindo em um ritmo elevado", disse o BCE. "No entanto, as pressões sobre os custos trabalhistas estão moderando, e os lucros estão amortecendo parcialmente o impacto de salários mais altos na inflação."

Algumas autoridades do BCE, principalmente do sul da zona do euro, têm argumentado que os riscos de recessão estão aumentando e que as taxas altas do BCE estão restringindo o crescimento muito mais do que o necessário, aumentando o risco de que a inflação possa ficar abaixo da meta.

Mas outros, que ainda são maioria, dizem que o mercado de trabalho continua muito aquecido para o BCE se acomodar, e que as pressões de preços subjacentes, como evidenciado nos custos persistentes dos serviços, aumentam o risco de que a inflação possa aumentar novamente.

Novas previsões econômicas pouco ajudaram para resolver o debate.

As projeções trimestrais da equipe do BCE mostraram que o crescimento este ano será ligeiramente menor do que o previsto em junho, enquanto a inflação ainda deve voltar à meta apenas no segundo semestre do ano que vem.

Isso significa que poucas autoridades devem argumentar contra mais afrouxamento, com a principal divisão sendo a rapidez com que o BCE deve agir.