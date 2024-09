Wall Street recua após dados de inflação e debate presidencial

Por Shashwat Chauhan e Lisa Pauline Mattackal

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam nesta quarta-feira depois que números de inflação nos Estados Unidos afetaram as expectativas de um corte maior na taxa de juros pelo Federal Reserve, enquanto as chances de a democrata Kamala Harris conquistar a Presidência dos EUA aumentaram após um debate televisionado.

Os preços ao consumidor nos Estados Unidos aumentaram marginalmente em agosto, mas a inflação subjacente mostrou certa rigidez, o que poderia desencorajar o Fed de realizar um corte de 50 pontos básicos nos juros na próxima semana.

"O Fed teria gostado de ver números mais fracos para justificar um possível corte de 50 pontos-base na próxima reunião (...) mas esses (dados) provavelmente tornam mais provável que eles prossigam com um corte de 25 pontos", disse Jason Pride, chefe de estratégia de investimento e pesquisa da Glenmede.

O índice de preços ao consumidor aumentou 0,2% no mês passado, depois de ter subido 0,2% em julho, informou o Departamento do Trabalho.

O núcleo do índice, excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, aumentou 0,3% na comparação mensal, contra previsões de um aumento de 0,2%.

Os operadores agora veem uma chance de 85% de o Fed cortar os juros em 25 pontos-base, de acordo com o FedWatch da CME.

O sentimento do mercado também era impulsionado por acontecimentos políticos depois que Kamala colocou seu rival republicano Donald Trump na defensiva em um debate presidencial na terça-feira.

Após o debate, o preço para uma vitória de Trump caiu 6 centavos, para 47 centavos, no site de apostas online PredictIt, enquanto subiu de 53 centavos para 57 centavos para uma vitória de Kamala.

As ações que devem ter um bom desempenho sob a presidência de Trump caíram, com papéis relacionados a criptomoedas e blockchain e operadoras de prisões em baixa. O Trump Media & Technology Group caía 17%.

Enquanto isso, as ações de energia solar Sunrun e SolarEdge Technologies, vistas como beneficiadas por um governo de Kamala, subiam mais de 7% cada.

Embora o debate tenha oferecido a Wall Street pouca clareza sobre as principais questões políticas, alguns observadores do mercado consideram que as propostas de Kamala para aumentar a alíquota de imposto corporativo provavelmente atingirão os lucros das empresas, enquanto a postura mais rígida de Trump em relação às tarifas poderá estimular a inflação.

O Dow Jones caía 1,15%, para 40.281,08 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,63%, para 5.463,19 pontos, e o Nasdaq Composite recuava 0,02%, a 17.023,12 pontos.