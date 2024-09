Incêndio de grandes proporções atinge imóveis em área turística na Bahia

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um incêndio de grandes proporções que atingiu estabelecimentos comerciais na noite de terça-feira (10), em Morro de São Paulo, na Bahia.

O que aconteceu

A própria população iniciou o combate ao incêndio. O município de Cairu, onde a área turística está localizada, não tem grupamento dos bombeiros. Segundo a prefeitura, agentes da cidade de Valença só chegaram ao local mais de uma hora depois para seguir com o combate às chamas.

Ninguém ficou ferido. Algumas pessoas foram atendidas devido à inalação de fumaça e liberadas.

Nesta quarta-feira (11), o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Adson Marchesini, se reuniu com a prefeitura. Na ocasião, o município pediu a implantação de um grupamento na cidade.

A Prefeitura de Cairu disse que prestou "suporte logístico" no combate ao incêndio. Segundo o município, foram disponibilizados transporte e lanche para as equipes de emergência. A Polícia Militar, a Guarda Municipal e as ambulâncias do município também foram acionadas.

O Corpo de Bombeiros afirmou que a causa do incêndio ainda é desconhecida. Na reunião desta quarta, os agentes também orientaram a população sobre medidas de segurança contra incêndios.