AWS investirá R$10 bi para expandir infraestrutura em data centers no Brasil

(Reuters) - A AWS, unidade de serviços de nuvem da Amazon, investirá 10,1 bilhões de reais até 2034 para expandir, construir, conectar, operar e manter data centers no Brasil, divulgou a empresa norte-americana nesta quarta-feira.

"Este investimento na infraestrutura de nuvem e conectividade da AWS no Estado de São Paulo ajudará a atender à crescente demanda dos clientes por serviços em nuvem e de inteligência artificial (IA) generativa", afirmou em comunicado.

De acordo com a Amazon, esse montante se soma ao investimento de 19,2 bilhões de reais realizado entre 2011 e 2023, anunciado anteriormente pela AWS no Brasil.

"Temos uma longa história de compromisso com o Brasil, e esse novo investimento na infraestrutura e conectividade de nuvem reforça nossa crença no país", afirmou Cleber Morais, diretor geral da AWS no Brasil.

A região América do Sul (São Paulo) foi a oitava lançada pela AWS no mundo. A infraestrutura foi inaugurada com três Zonas de Disponibilidade em 2011,

A infraestrutura local da AWS no Brasil também inclui pontos de presença em Fortaleza e Rio de Janeiro, bem como caches regionais de borda em São Paulo.

Mais cedo, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou uma linha de crédito de 2 bilhões de reais para investimento em data centers no país.

(Por Paula Arend Laier e Andre Romani)