Papa Francisco chega a Papua Nova Guiné, segundo país de uma viagem de 12 dias

Por Joshua McElwee

PORTO MORESBY (Reuters) - O papa Francisco chegou a Papua Nova Guiné na sexta-feira à noite, vindo da Indonésia, onde o líder de 87 anos da Igreja Católica global continuará uma ambiciosa turnê de 12 dias pelo sudeste da Ásia e Oceania.

O avião da Garuda Indonesia que transportava o papa e sua comitiva chegou a Port Moresby, a capital de Papua Nova Guiné, onde ele permanecerá pelas próximas três noites.

O pontífice, que saiu do avião usando sua cadeira de rodas, foi recebido na pista pelo vice-primeiro-ministro John Rosso e por membros seniores da Igreja Católica do país.

Crianças locais lhe deram presentes enquanto uma banda militar tocava o hino do Vaticano.

Após a breve cerimônia no aeroporto, Francisco foi para a embaixada do Vaticano para passar a noite. Seu primeiro evento público no país será um discurso para líderes políticos no sábado de manhã.

Enquanto estiver em PNG, Francisco fará uma viagem de um dia à cidade de Vanimo, no noroeste, antes de deixar o país na segunda-feira. Em seguida, ele visitará Timor Leste e Cingapura antes de retornar a Roma em 13 de setembro.

Na Indonésia, a nação de maioria muçulmana mais populosa do mundo, Francisco pediu aos líderes políticos que se protejam contra o extremismo religioso.

O papa também visitou a Mesquita Istiqlal, a maior do Sudeste Asiático, e assinou uma declaração conjunta com o grande imã nacional. A declaração pedia uma "ação decisiva" por parte de católicos e muçulmanos para instar os líderes globais a enfrentar os perigos da mudança climática.

O aquecimento do planeta deve continuar sendo o foco da visita do papa em Papua Nova Guiné, onde os líderes políticos culparam as mudanças climáticas por uma série de desastres naturais, incluindo um deslizamento de terra em março que matou pelo menos 2.000 pessoas.

O papa tem enfatizado a importância das questões ambientais ao longo de seus 11 anos de papado.