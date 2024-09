Crescimento da Eurozona no 2º trimestre revisado em baixa, a 0,2%

O crescimento da zona do euro no segundo trimestre de 2024, inicialmente calculado em 0,3%, foi revisado em baixa nesta sexta-feira, para 0,2%, anunciou a agência de estatísticas Eurostat.

A mesma revisão foi aplicada ao conjunto de 27 países da União Europeia, cujos dados de crescimento também caíram de 0,3% para 0,2%.

No momento da divulgação da primeira estimativa, em julho, o portal de notícias financeiras FactSet e a agência Bloomberg anunciaram que esperavam um crescimento de 0,2%.

A pequena revisão em baixa deve aumentar as preocupações na zona do euro, em particular com a Alemanha, a locomotiva da UE e cujas dificuldades afetam todo o bloco.

O PIB alemão caiu 0,1% no segundo trimestre deste ano, segundo a Eurostat.

A indústria de exportação da Alemanha enfrenta dificuldades há dois anos devido ao custo elevado da energia, ao encarecimento do crédito, à demanda interna reduzida e às dificuldades no comércio internacional.

No primeiro trimestre, o PIB da Eurozona, integrada por 20 países, cresceu 0,3%, saindo da estagnação do segundo semestre do ano anterior (0,0%), segundo os números da Eurostat.

ahg/avl/fp

© Agence France-Presse