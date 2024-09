Putin diz que incursão da Ucrânia em Kursk não desacelerou avanço da Rússia no leste

Por Vladimir Soldatkin e Guy Faulconbridge

VLADIVOSTOK, Rússia (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira que a incursão da Ucrânia na região russa de Kursk não conseguiu desacelerar o avanço da Rússia no leste da Ucrânia e enfraqueceu as defesas de Kiev ao longo da linha de frente, em um impulso para Moscou.

Putin, falando no Fórum Econômico Oriental em Vladivostok, disse que as forças russas estavam agora gradualmente empurrando os soldados ucranianos para fora de Kursk, onde em 6 de agosto a Ucrânia lançou o maior ataque estrangeiro contra a Rússia desde a Segunda Guerra Mundial.

A Ucrânia enfraqueceu suas defesas em outros lugares e permitiu que a Rússia acelerasse sua investida na área oriental de Donbas, afirmou ele, reiterando que o principal objetivo de Moscou é assumir o controle total de Donbas.

"O objetivo do inimigo era nos deixar nervosos e preocupados, transferir tropas de um setor para outro e impedir nossa ofensiva em áreas-chave, principalmente em Donbas", disse Putin. "Isso funcionou? Não."

Putin, que ordenou a entrada de dezenas de milhares de soldados na Ucrânia em fevereiro de 2022, no que ele chamou de operação militar especial, declarou que agora é "o dever sagrado das Forças Armadas" expulsar as forças ucranianas de Kursk e defender os cidadãos russos.

O comandante supremo da Ucrânia, general Oleksandr Syrskyi, disse que um dos objetivos da operação de Kursk era desviar as forças russas de outras áreas, principalmente no leste da Ucrânia, perto das cidades de Pokrovsk e Kurakhove.

Embora a incursão de Kursk tenha sido um constrangimento para Putin e para a alta cúpula militar, as autoridades russas estão agora retratando-a como um dos maiores erros táticos de Kiev na guerra, dizendo que ela prende milhares de soldados para obter poucos ganhos reais.

"Ao transferir unidades bastante grandes e bem treinadas para essas áreas de fronteira conosco, o inimigo se enfraqueceu em áreas importantes e nossas tropas aceleraram as operações ofensivas", afirmou Putin.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse que Kiev planeja manter o território em Kursk e que a operação, que ele diz ser parte de um plano de vitória não totalmente divulgado, levou a guerra para os russos.

Putin disse que as forças russas estavam tomando pedaços de território no leste da Ucrânia mais rapidamente do que nunca - e que as taxas de recrutamento estavam aumentando na Rússia.

(Reportagem de Vladimir Soldatkin em Vladivostok e Darya Korsunskaya e Maxim Rodionov em Londres)