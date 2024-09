Pele áspera e craquelada? Saiba em que está errando e segredos para evitar

Seus braços, pernas, cotovelos e joelhos ficam com textura áspera, esbranquiçada, craquelada, sem vida e até com lesões decorrentes de coceiras durante o inverno? As condições climáticas, como baixa umidade, frio e poluição, são as principais responsáveis por deixar a pele ressecada.

"As pessoas têm rotinas muito bem estabelecidas para o rosto, porém se esquecem de fazer o mesmo com o corpo", afirma Camila Dezanetti, dermatologista, membro da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia) e professora no Unidep (Centro Universitário de Pato Branco/PR), do Grupo Afya.

Para Ebert Mota Aguiar, dermatologista do HDT (Hospital de Doenças Tropicais) da UFT (Universidade Federal do Tocantins) e vinculado à rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), não se pode negligenciar a atenção com a pele e é necessário um olhar diferenciado porque é um órgão muito importante.

Quando se fala em pele, não é apenas o que se está vendo, mas também os pelos, que são barreiras físicas, as glândulas sudoríparas, que regulam a temperatura corporal, as glândulas sebáceas, que produzem o manto lipídico [de gordura], e muito mais. Ebert Mota Aguiar, dermatologista

Todo mundo deve se hidratar!

Crianças e idosos são mais vulneráveis à desidratação da pele, nas palavras de Mayara Nascimento, dermatologista, membro da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia) e professora da Afya Educação Médica, em Belém.

No entanto, todas as pessoas precisam hidratar a derme, independentemente do tipo, se oleosa ou seca. Já os homens apresentam, na maioria das vezes, pele mais espessa que as mulheres, com mais glândulas sebáceas, por isso sentem menos o ressecamento e devem escolher produtos menos densos.

"Uma pele desidratada fica mais sensível e suscetível à descamação, levando ao agravamento de doenças pré-existentes ou surgimento de lesões", ressalta Dezanetti.

A boa notícia é que com uma rotina e cuidados simples, a pele recupera o viço e se mantém saudável, sem irritações e desconfortos.

Confira orientações de especialistas para colocar em prática um ritual para ter uma pele sempre hidratada, além de eliminar maus hábitos como o uso de bucha e água (muito) quente.

Passo a passo: limpar, hidratar e proteger

"Não use no corpo os produtos feitos para o rosto, são locais com características muito diferentes e exigem substâncias específicas", orienta a professora do Unidep.

A limpeza feita durante o banho equilibra o excesso de oleosidade e os resíduos que se acumulam na derme, assim como a poluição do ambiente. Prefira os sabonetes glicerinados ou hidratantes e só use os bactericidas se houver recomendação, pois eles aumentam o ressecamento.

A temperatura da água deve ser morna para ajudar a remoção da oleosidade.

Evite esponjas de banho e buchas vegetais. A esfoliação pode ser feita com produtos específicos, no máximo, 1 vez por semana.

Ao sair do banho, enxugue levemente o corpo com a toalha —sem esfregar— e hidrate-se, generosamente, do pescoço aos dedos dos pés.

Opte por cremes e loções com substâncias antioxidantes, vitamina E, óleos e ácido hialurônico, por exemplo.

Essa hidratação deve ser realizada antes de qualquer outro produto. "O uso do hidratante precisa se tornar um hábito diário na rotina de bem-estar. Um erro comum é utilizar apenas óleos ou passá-los antes. O óleo forma uma camada impermeabilizante portanto, se o hidratante é passado por cima dele, não penetrará", alerta Vinicius de Alencar da Rocha, dermatologista e professor na pós-graduação BWS.

Se a hidratação for feita antes de dormir, os efeitos são potencializados, segundo Mônica Aribi, dermatologista, porque a temperatura corpórea e a circulação normalizam-se para uma melhor absorção.

O terceiro estágio desse autocuidado é o filtro solar com fator de proteção a partir de 30, que deve ser usado mesmo nos dias nublados e reaplicado a cada duas ou três horas.

Manter uma alimentação equilibrada e beber bastante água ao longo do dia.