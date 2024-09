Paris Hilton foi deserdada e fez sua própria fortuna de US$ 300 milhões

A trajetória de Paris Hilton é digna de filme: apesar de herdeira da rede global de hotéis de luxo Hilton, ela teve a herança familiar bloqueada pelo seu avô. A socialite construiu a própria fortuna, avaliada atualmente em US$ 300 milhões pela Celebrity Net Worth. A soma foi acumulada através de uma linha de negócios que vai desde produtos de beleza até sua carreira como DJ.

Herança da família foi bloqueada

Fundador da rede de hotéis bloqueou herança. Paris é bisneta de Conrad Hilton, fundador da rede de hotéis Hilton. Ele tinha um patrimônio líquido de US$ 1 bilhão quando morreu, mas deixou a maior parte do dinheiro para sua fundação Conrad N. Hilton Foundation.

O avô de Paris, Barron, contestou o testamento de Conrad. Ele acabou conseguindo US$ 4 milhões de ações da empresa de hotéis Hilton. Ao assumir o controle da fortuna, seguiu os passos de seu pai, dedicando grande parte de sua riqueza à filantropia e limitando o que seus filhos e netos poderiam receber. Essa decisão deixou não só Paris, mas os pais dela e a irmã, Nicky, sem acesso direto a uma herança.

Mesmo sem a riqueza do avô Barron, a família de Paris ainda é incrivelmente rica. Isso graças ao seu pai, Richard Hilton, que formou um negócio imobiliário de grande sucesso que lhe rendeu milhões. Ele e sua esposa, a ícone de Real Housewives of Beverly Hills Kathy Hilton, acumularam um patrimônio líquido total de US$ 350 milhões, que Paris ainda tem a chance de herdar.

A ascensão financeira de Paris Hilton

Teve vídeo íntimo vazado. Rick Salomon, ex-namorado de Paris, vazou um vídeo íntimo da socialite sem o seu consentimento dela e ganhou milhões de dólares vendendo a fita. Algumas pessoas erroneamente assumiram que Paris teria recebido uma parte dos lucros, mas ela contesta. "[Eu] nunca ganhei um dólar,", disse Paris ao TMZ. "Eu ganho dinheiro de maneiras legais. Meu perfume rende o suficiente, não preciso me preocupar com isso."

Sua linha de perfumes garante maior parte de sua fortuna. As inúmeras fragrâncias de Paris já geraram mais de US$ 2,65 bilhões em receita bruta desde o lançamento, segundo uma matéria de 2020 da Elle Canadá.

Ao longo dos anos, Paris lançou sua própria linha de roupas, acessórios e até brinquedos para pets. Em 2011, ela disse ao jornalista britânico Piers Morgan que estava ganhando mais de US$ 10 milhões com seus diversos produtos.

A marca Paris Hilton. Em 2021, a Variety relatou que a marca de Paris (que consiste em 45 lojas, 19 linhas de produtos e 27 fragrâncias) ultrapassou US$ 4 bilhões em receita global. A publicação também destacou que, além de todo esse dinheiro, ela tem parcerias de marca, um podcast, uma produtora sob a Warner Bros., um reality show de casamento e um programa de culinária na Netflix, "Cozinhando com Paris".

Carreira de DJ. Paris também teve seus tempos de atacar as picapes e chegou a ser DJ mais bem paga de 2014. Ela chegou a afirmar, ao "New York Post" em 2014, que chegou a ganhar até US$ 1 milhão por apresentação.

Presenças VIP. Mesmo antes de ser DJ, Paris era paga para ir a festas. "Tudo começou quando eu tinha 16 anos e me mudei para Nova York e comecei a receber convites para diferentes eventos", contou ela à Ocean Drive. Segundo Paris, ela recebia convites de US$ 1 milhão para ir a eventos no Japão ou comparecer à inauguração de hotéis em Las Vegas, entre outros.

Embora Paris tenha construído sua fortuna "sozinha", é inegável que seu nome e fama desempenharam um papel crucial em sua trajetória. Seu estrelato em reality shows, como "The Simple Life", ajudou a solidificar sua imagem pública e abriu portas para diversas oportunidades de negócios. Entretanto, o que muitos inicialmente viram como uma jovem rica apenas aproveitando a fama de sua família, se revelou como uma mulher de negócios capaz de transformar sua notoriedade em um império lucrativo.

Sobrenome tem força, mas Paris diz que é empreendedora. "Por ter o sobrenome Hilton, as pessoas acham que tudo foi dado a mim e que nunca tive que trabalhar um dia na vida. Mas, na realidade, trabalhei muito, fiz tudo isso sozinha, não recebo nada da minha família, fiz tudo por conta própria."