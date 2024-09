Mau tempo provoca caos no norte da Itália e deixa desaparecido

TURIM, 5 SET (ANSA) - Uma onda de mau tempo com tempestades e ventos de quase 160 quilômetros por hora provocou transtornos por todo o norte da Itália e deixou um homem de 58 anos desaparecido no Piemonte, enquanto a parte mais baixa do centro histórico de Veneza foi tomada pela água.

Um camponês trabalhava de trator em uma estrada quando foi atingido por uma torrente originada no rio Orco, na cidade de Feletto, província de Turim, e seu paradeiro é desconhecido. Os bombeiros seguem na busca pelo desaparecido, e o veículo que ele utilizava foi achado tombado no leito do rio.

O temporal desta quinta-feira (5) também alagou e bloqueou diversas rodovias e ferrovias em outras regiões italianas, como Ligúria e Lombardia. No Vêneto, a cidade de Veneza registrou uma cheia de 99 centímetros, o suficiente para cobrir de água a Praça San Marco, região mais visitada do município.

"Estou acompanhando com muita atenção as consequências do mau tempo sobre a infraestrutura [rodoviária e ferroviária] e a paralização dos transportes", declarou o vice-premiê e ministro da Infraestrutura e Transportes da Itália, Matteo Salvini.

Na província de Gênova, capital lígure, os ventos chegaram a 157 quilômetros por hora, derrubando árvores e outdoors. Além disso, alguns moradores foram evacuados de suas casas pelo Corpo de Bombeiros devido às inundações causadas pelas chuvas e pelo risco de cheia nos rios do entorno.

O mesmo aconteceu na província de Milão, capital lombarda, onde o aumento dos níveis dos rios Olona, Lambro e Seveso levou à retirada da população dos arredores. Vários edifícios da cidade também foram alagados, como o Palácio da Justiça e o Instituto Europeu de Design. A tempestade ainda interrompeu o funcionamento de alguns trechos do metrô milanês, bem como a transmissão da rádio "Popolare" por algumas horas.

A previsão meteorológica para as próximas horas ainda é de muita chuva para o norte da Itália, e o tempo deve começar a melhorar apenas no sábado (7). (ANSA).

