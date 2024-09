Mãe 'narradora' e filho premiados pela Fifa por exemplo de inclusão, celebram o Brasil em Paris 2024

Conhecidos por sua trajetória de inclusão e amor ao esporte, Nickollas e Silvia Grecco acompanham as Paralimpíadas de Paris 2024 e prestigiaram a Casa Brasil, espaço voltado para os torcedores na capital francesa. A história de mãe e filho ganhou destaque em 2018 na imprensa, ao mostrar Silvia narrando os jogos para Nickollas, que tem deficiência visual, para ele poder acompanhar do estádio os jogos do Palmeiras, seu time de coração.

Depois do destaque, em 2019 eles ganharam o prêmio Fifa Fan Award, dedicado aos torcedores e fãs de futebol de todo o mundo, coroando essa trajetória. Em entrevista à RFI na Casa Brasil Paralímpico, em Saint-Ouen, nos arredores da capital francesa, Silvia ressaltou a importância da inclusão através do esporte para pessoas com deficiência.

"Eu e o Nickollas somos torcedores do Brasil e do nosso querido Palmeiras, o Verdão. Eu sou a 'mãe narradora' do Nickollas, que narra todos os jogos para ele. Nós ganhamos o prêmio da Fifa como melhores torcedores do mundo. A premiação foi muito importante, mas ainda maior por dar visibilidade à causa. Nós queremos que o mundo saiba, da importância que é olhar para as pessoas com deficiência, sem dó nem piedade, mas como pessoas mesmo que são, o que antecede sua deficiência", explica.

"Então, nós dois estamos andando o mundo, sempre levando nossa bandeira da pessoa com deficiência. Hoje, estamos aqui (em Paris) representando a cidade de São Paulo nas Paralimpíadas. Também trazendo este mesmo tema: o protagonismo da pessoa com deficiência", acrescentou Silvia.

Além da torcida

O envolvimento deles com o esporte vai além das arquibancadas. Nickollas treina natação no centro do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e "vive muito o esporte no seu dia a dia", conforme conta a mãe. Tímido, ele não quis falar com a reportagem, mas confirmou que está aproveitando bastante os Jogos de Paris.

Diante da tradição que o país tem no evento, a expectativa dos dois de poder comemorar muitas medalhas é alta e vem se confirmando, graças ao excelente desempenho dos atletas brasileiros. Mas, quando se trata de Paralimpíadas, um esporte ocupa o lugar mais alto do pódio no coração de mãe e filho.

"Nós gostamos de todos os esportes, mas o Nickollas e eu somos muito fãs do futebol de cegos e, se Deus quiser, a gente vai estar na final comemorando uma medalha de ouro, além de tantas outras no futebol de cegos também", projeta Silvia.

A final do futebol de cegos acontece no sábado, 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. Se tudo der certo, Silvia e Nickollas, assim como milhões de brasileiros, vão poder comemorar o hexacampeonato do país na modalidade em Paralimpíadas.

