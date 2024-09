Dadinho ou Gamadinho? Por que doce tem nomes diferentes em SP e RJ?

Não é a apenas no biscoito e na bolacha que os cariocas e os paulistanos divergem, mas também no famoso doce à base de amendoim, o Dadinho — ou Gamadinho, como é conhecido no Rio de Janeiro. Só que, nesse caso, é São Paulo que detém o nome original.

O que aconteceu?

O Dadinho nasceu em São Paulo. O doce surgiu em 1954, como uma homenagem ao 4º Centenário de São Paulo. O nome original inclusive fazia referência à data: IV Centenário.

Pelo formato do doce, ele ganhou o apelido de "Dadinho", que se popularizou. A marca então adotou o nome como oficial.

Ele foi comercializado no Rio de Janeiro inicialmente como IV Centenário. Mas a cidade não tinha ligação nenhuma com a referência histórica.

O nome IV Centenário não fazia tanto sentido para os consumidores locais, pois estava diretamente ligado a uma comemoração específica de São Paulo.

Iago Santos, gerente de Marketing do Dadinho e Gamadinho ao UOL

Por isso, o produto ganhou um novo nome: Gamadinho. Ele começou a ser vendido em 1979, 25 anos após o lançamento do Dadinho, que atualmente tem 70 anos.

Todo doce é um símbolo de afeição, então pensamos em algo que fosse bem carioca, mas que tivesse uma conexão emocional, como estar gamado, apaixonado, só que utilizando um pouco de gíria.

Iago Santos, gerente de Marketing do Dadinho e Gamadinho ao UOL

São os mesmos ingredientes, mas com embalagens diferentes. A fabricação deles também acontece no mesmo local. Ele é produzido pela empresa Bono Gusto, em Ribeirão Preto (SP), sob demanda da Doce Sabor, cuja sede fica na capital paulista.

Desde 2022 a marca tenta impulsionar o nome Dadinho no Rio. É possível encontrar produtos que levam os dois nomes na embalagem: "Dadinho" e "Gamadinho".