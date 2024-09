Quem está na frente nas pesquisas para prefeito de SP? Veja resultados

As últimas seis pesquisas de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo (SP) indicam uma disputa acirrada entre os três candidatos mais bem colocados.

O que mostram as últimas pesquisas?

Cinco das seis pesquisas mostram empate técnico na liderança da disputa pela Prefeitura. Os candidatos Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB) aparecem em empate triplo em quase todos os últimos levantamentos divulgados.

Marçal está em primeiro em quatro pesquisas. O candidato do PRTB está na liderança isolada na pesquisa Veritá (30,9%) e numericamente à frente nos levantamento dos institutos Futura Inteligência (25,2%), Gerp (24%) e Real Time Big Data (21%). Na Futura Inteligência, ele empata com Boulos (23,3%); na Gerp, ele tem um empate técnico triplo com o psolista (22%) e Nunes (19%); cenário que se repete na Real Time Big Data, com os adversários do "ex-coach" com 20% cada.

Boulos também aparece numericamente à frente em duas pesquisas. O candidato do PSOL está em primeiro lugar na sondagem FESPSP (23,1%) e na pesquisa Quaest (22%). Na primeira, ele divide tecnicamente a liderança com Nunes (21,6%); já na segunda, Boulos empata com o atual prefeito e com Marçal, ambos com 19% das intenções de voto.

Segundo turno

A pesquisa FESPSP testou apenas um cenário para um eventual segundo turno, entre Nunes e Boulos. Segundo o levantamento, o atual prefeito venceria com 41,9% dos votos, enquanto o psolista teria 36,2%.

Já a pesquisa Quaest analisou seis cenários possíveis. São eles:

Guilherme Boulos (PSOL) 38% x 38% Pablo Marçal (PRTB) Ricardo Nunes (MDB) 46% x 33% Guilherme Boulos (PSOL) Ricardo Nunes (MDB) 47% x 26% Pablo Marçal (PRTB) Datena (PSDB) 40% x 34% Guilherme Boulos (PSOL) Ricardo Nunes (MDB) 45% x 31% Datena (PSDB) Datena (PSDB) 40% x 34% Pablo Marçal (PRTB)

A pesquisa Real Time Big Data simulou três cenários. Marçal empata tecnicamente com Boulos e, no limite da margem de erro, com Nunes. O atual prefeito venceria o candidato do PSOL, segundo o levantamento.

Guilherme Boulos (PSOL) 40% x 37% Pablo Marçal (PRTB) Ricardo Nunes (MDB) 39% x 33% Pablo Marçal (PRTB) Ricardo Nunes (MDB) 45% x 35% Guilherme Boulos (PSOL)

O Instituto Gerp não fez levantamentos sobre um possível segundo turno.

Sobre as pesquisas

A pesquisa da FESPSP ouviu 1.500 eleitores da cidade de São Paulo. As entrevistas foram realizadas entre 20 de 22 de agosto. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O registro no TSE é SP-02735/2024.

Contratada pela TV Globo, a Quaest ouviu 1.200 eleitores paulistanos entre os dias 25 e 27 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O registro no TSE é SP-08379/2024.

A pesquisa Gerp foi registrada no TSE como SP-05409/2024 e realizou 1.250 entrevistas entre os dias 23 e 26 de agosto. A abordagem usada foi CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 2,83 pontos percentuais para um nível de confiança de 95,5%.

A pesquisa do Instituto Veritá ouviu 3.020 eleitores da cidade de São Paulo. As entrevistas foram realizadas entre 22 e 26 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O registro no TSE é SP-02725/2024.

A pesquisa Futura foi registrada no TSE como SP-04229/2024 e realizou 1000 entrevistas entre os dias 20 e 24 de agosto. A abordagem usada foi CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

A pesquisa Real Time Big Data foi contratada pela Record TV. O instituto entrevistou 1.500 eleitores paulistanos, entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro. O nível de confiança é de 95%, e o número de registro na Justiça Eleitoral é SP-07377/2024.