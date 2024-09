Deolane teve SUV de R$ 1,5 mi apreendido em guincho e já chorou por carrões

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra teve sua prisão confirmada nesta quarta-feira pela Polícia Civil de Pernambuco através da Operação "Integration". Ela e outros 18 alvos são acusados de participação em organização criminosa voltada à prática de jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

Além da prisão, Deolane também teve bens confiscados, como carros de alto padrão, imóveis, aeronaves e embarcações.

O que aconteceu

Deolane Bezerra foi presa nesta quarta-feira no Recife e teve também o sequestro de diversos bens. De acordo com a polícia, ela participou de organização criminosa voltada à prática de jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

Um carro apreendido flagrado foi o Land Rover Range Rover de aproximadamente R$ 1,5 milhão. Seu motor 3.0 litros a diesel tem seis cilindros em linha e rende 350 cv de potência e um torque de 71 kgfm.

Com seu câmbio automático de 8 marchas, o veículo consegue ir de 0 a 100 km/h em 6,1 segundos e atinge 234 km/h de velocidade final.

Além do modelo flagrado na apreensão, Deolane também possui Lamborghini Urus, avaliado em R$ 4,2 milhões, e um Rolls-Royce Cullinan, que tem valor de mercado girando em torno de R$ 5,5 milhões.

Outras apreensões

Não foi a primeira vez que Deolane teve carros apreendidos. Em julho de 2022, ela também teve um Porsche 911 Carrera Cabriolet e um Land Rover Discovery levados pela Justiça em uma investigação de lavagem de dinheiro da Polícia de São Paulo.

Ela conseguiu recuperá-los no fim daquele ano, e inclusive chegou a chorar em uma publicação nas redes sociais na ocasião quando teve os bens devolvidos.

Seu filho, Giliard Santos, teve também no início de 2024 uma McLaren 720S Coupé apreendida pela Polícia Militar de São Paulo, no Tatuapé.

O modelo tem motor V8 4.0 litros posicionado no centro do veículo, entregando 720 cv de potência e 78,5 kgfm de torque. Sua transmissão tem 7 marchas e dupla embreagem.

A McLaren vai de 0 a 100 km/h em 2,9 segundos e pode chegar a até 341 km/h.

