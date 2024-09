Luxuoso e potente: como é o avião de Gusttavo Lima apreendido pela polícia

A aeronave apreendida hoje (4) pela polícia de São Paulo, de propriedade do cantor Gusttavo Lima, é um Cessna Citation XLS, uma versão melhorada do Citation Excel, e pode voar a mais de 800 km/h, a uma altitude superior a 13 mil metros.

O que aconteceu

Retida pela Polícia Civil durante uma operação no aeroporto de Jundiaí, no interior de São Paulo, a aeronave do cantor é de um modelo muito utilizado por empresários e celebridades. Ela foi construída pela Cessna Aircraft em 2008.

O Citation XLS é conhecido por ter uma cabine espaçosa e bem planejada, para até oito passageiros em uma configuração executiva padrão. A cabine tem um comprimento de 5,64 metros, largura de 1,68 metro e altura de 1,73 metro, permitindo que os passageiros se movimentem de maneira confortável. Além disso, há um compartimento de bagagem com 2,5 metros cúbicos de espaço, capaz de transportar pertences volumosos, como malas grandes e equipamentos esportivos.

Os acabamentos do interior são sofisticados, geralmente personalizados segundo as preferências dos proprietários. É comum encontrar assentos revestidos em couro de alta qualidade, mesas dobráveis para trabalho ou refeições, e materiais nobres como madeiras e metais polidos nos detalhes. O conforto acústico é outro ponto importante, já que a cabine do Citation XLS é projetada para minimizar o ruído durante o voo, proporcionando uma experiência mais tranquila.

O Cessna Citation XLS é impulsionado por dois motores Pratt & Whitney PW545B, que oferecem 3.975 libras de empuxo cada, permitindo que o jato alcance uma velocidade máxima de cruzeiro de 816 km/h. Segundo a Cessna Aircraft, seu alcance de 3.441 km permite voos sem escalas entre grandes centros urbanos da América do Sul, como São Paulo e Buenos Aires ou Rio de Janeiro e Santiago.

Uma vantagem importante do Citation XLS é sua capacidade de operar em pistas curtas, a partir de 1.100 metros, possibilitando pousos e decolagens em aeroportos regionais ou com infraestrutura limitada. O teto operacional do jato é de 45.000 pés (13.716 metros), o que permite voar acima da maioria das condições meteorológicas adversas, garantindo um voo mais suave e seguro.

O cockpit do Citation XLS é equipado com o sistema Honeywell Primus 1000 EFIS, um conjunto aviônico moderno que facilita a navegação e o controle da aeronave. A transição para o modelo XLS trouxe a atualização para um cockpit totalmente digital, com telas de LCD que substituem os antigos mostradores analógicos, melhorando a visibilidade e a eficiência dos pilotos.

Valor de mercado

O preço de um Cessna Citation XLS, como o usado pelo cantor Gusttavo Lima, varia dependendo do ano de fabricação e das condições da aeronave. No Brasil, o preço de um Citation XLS usado, de modelos mais antigos (2004-2009), geralmente gira em torno de US$ 5,9 milhões (R$ 33 milhões) a US$ 6,4 milhões (R$ 36 milhões), de acordo com dados do mercado internacional citados pelo site Compare Private Planes.

Já o modelo mais recente, o Citation XLS+, pode chegar a custar cerca de US$ 16 milhões (R$ 90 milhões) para aeronaves novas e bem equipadas. Como as que estão sendo vendidas atualmente em 2024, segundo informações da Elliot Jets. Seu custo operacional também é um fator relevante, com estimativas de cerca de US$ 2.088 (R$ 11,9 mil) a US$ 2.247 (R$ 12,6 mil) por hora de voo, o que inclui combustível, manutenção e salários da tripulação.

A operação policial

O avião do cantor sertanejo Gusttavo Lima foi apreendido pela Polícia Civil de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (4), durante a mesma operação que levou à prisão da influenciadora Deolane Bezerra. A aeronave estava em manutenção no aeroporto de Jundiaí (SP) no momento da apreensão e, de acordo com informações obtidas pela imprensa, não pode deixar o hangar onde está estacionada.

O jato, prefixo PR-TEN, está registrado no nome da empresa Balada Eventos e Produções LTDA, de propriedade de Gusttavo Lima. Segundo a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), a situação da aeronave é considerada "normal", não havendo, até o momento, indícios de irregularidades formais relacionados ao avião.