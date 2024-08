Sem apoio do prefeito, candidato em SBC promete 'governo de continuidade'

O candidato à Prefeitura de São Bernardo do Campo Marcelo Lima (Podemos) afirmou que, embora não tenha o apoio do atual prefeito, Orlando Morando (PSDB), fará um "governo de continuidade" se for eleito. Ele participou de sabatina promovida pelo UOL e pelo jornal Folha de S.Paulo, exibida nesta quinta-feira (29).

O que aconteceu

Ex-vice prefeito de Morando, Lima vai disputar a prefeitura pela primeira vez, sem contar com o antigo aliado. O prefeito apoia sua sobrinha, a empresária Flávia Morando (União).

O candidato afirmou que Morando usou um critério familiar para decidir seu apoio. "Posso não concordar, mas tenho que respeitar a decisão do prefeito. Não sou da família, não tenho como ser", disse.

Segundo Lima, a cidade "já está no caminho correto" e é modelo para o Brasil em diversos quesitos. "Vou fazer um governo de continuidade. O foco agora será gerar emprego e oportunidades", falou.

Entre os planos para gerar emprego e renda, ele aposta na criação de polos tecnológico e turístico.

Temos uma beleza natural fantástica em SBC, com potencial para atrair turistas do Brasil inteiro

Marcelo Lima (Podemos), em sabatina UOL/Folha

Lima está empatado em terceiro lugar (16%) com Luiz Fernando Teixeira (PT), segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada no início de agosto. A corrida é liderada por Alex Manente (Cidadania) e Flávia, com 26% e 23% respectivamente. Estão empatados tecnicamente, já que a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

O candidato do Podemos adotou como bandeira o Piscinão do Paço. Ele assumiu a obra quando era vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos de São Bernardo do Campo. Lima afirma ter concluído a obra abandonada pela gestão em um ano, com ajuda dos governos federal e estadual. O Piscinão do Paço é um reservatório com capacidade para 220 milhões de litros de água.

Fizemos a maior obra de drenagem da América Latina

Marcelo Lima (Podemos), em sabatina UOL/Folha

Questionado sobre o alto endividamento de SBC, ele disse que ela ainda não chegou ao teto e pode aumentar. Lima assegurou, porém, que tem experiência para captar recursos em programas federais e estaduais para atrair investimentos para a cidade.

O candidato do Podemos, no entanto, foi processado por causa do rompimento de uma PPP (Parceria Público Privada) para a coleta de lixo na cidade, o que, segundo ele, já foi resolvido e arquivado. Eleito deputado federal em 2022, Lima também teve o mandato cassado por infidelidade partidária ao trocar o Solidariedade pelo PSB à época.

Corujão da saúde e vice sargento

O candidato atribuiu as queixas sobre demora para atendimento médico no município às pessoas que não moram na cidade e usam o sistema público local. Ele promete, se eleito, iniciar atendimentos na madrugadas no dia 1º de janeiro para zerar as filas até 31 de junho de 2025. Também diz que vai criar um Cartão de Saúde de São Bernardo para priorizar o atendimento dos habitantes da cidade.

Questionado sobre o aumento das chamadas cracolândias locais, disse que pretende criar um cartão para incentivar empresas terceirizadas da prefeitura a prioriza a contratação de pessoas recuperadas. Também afirmou que vai investir em convênios com igrejas e entidades do terceiro setor que já atuam na atenção aos moradores de rua e aos dependentes químicos.

Para combater a criminalidade, citou o apoio da vice em sua chapa, a sargento Jéssica Cormick (Avante). Lima também afirmou que quer investir em inteligência, com monitoramento por câmeras, e dobrar o efetivo da Guarda Civil Municipal (CGM).

A sabatina foi conduzida por Priscila Camazano, da Folha, com participação dos repórteres Rafael Neves, do UOL, e Artur Rodrigues, da Folha de S.Paulo.

Nascido em São Bernardo, Marcelo Lima tem 41 anos e é formado em Gestão Pública e Direito. Iniciou a carreira pública aos 25 anos, quando se candidatou a vereador da cidade em 2008, pelo PPS. Foi reeleito em 2012. Em 2014, conseguiu só a suplência como deputado estadual. Em 2016, pelo Solidariedade, concorreu como vice na chapa vencedora encabeçada por Orlando Morando (PSDB). Em 2023, eleito deputado federal, teve o mandato cassado ao trocar de partido para poder se candidatar a prefeito pelo Podemos.

Sabatinas em 18 cidades

O UOL e a Folha estão recebendo os principais candidatos à prefeitura de 18 cidades do país. Já aconteceram as sabatinas em:

Ainda acontecerão as sabatinas de Osasco, Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto e São José dos Campos.

Também haverá um debate com candidatos em São Paulo com as melhores colocações em pesquisa Datafolha. O encontro no primeiro turno será em 30 de setembro, às 10h. Caso haja segundo turno, haverá outro em 21 de outubro, também às 10h.