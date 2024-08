Minério de ferro sobe com esperanças renovadas de melhora na demanda da China

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro subiram nesta quinta-feira, impulsionados por esperanças renovadas de melhora na demanda da China, principal mercado consumidor do minério, nas próximas semanas.

No entanto, as preocupações com os altos estoques e com a extensão da recuperação da demanda de aço downstream limitaram os ganhos.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,53%, a 760 iuanes (106,93 dólares) a tonelada.

O minério de ferro de referência de setembro na Bolsa de Cingapura devolveu parte dos ganhos registrados mais cedo, mas ainda subia 0,84%, para 101,65 dólares a tonelada.

"Esperamos que a produção de metal quente se recupere na próxima semana, embora uma queda contínua seja observada nesta semana", disse Xie Qingwei, analista da consultoria Shanghai Metals Market (SMM).

A produção de metal quente, um produto de alto-forno, é normalmente usada para avaliar a demanda de minério de ferro.

Os analistas da BMI revisaram sua previsão de preço do minério de ferro para 2024 para uma média anual de 110 dólares por tonelada, de 120 dólares por tonelada, uma vez que a demanda fraca na China continua a pressionar o mercado de minério de ferro.

"Esperamos que o sentimento negativo em relação à lentidão da atividade no setor imobiliário chinês, cuja queda agora parece irreversível, persista, limitando ainda mais os preços."

Outros ingredientes de fabricação de aço na bolsa de Dalian tiveram comportamentos mistos, com o carvão metalúrgico subindo 0,29% e o coque caindo 0,1%.

(Reportagem de Amy Lv e Mei Mei Chu)