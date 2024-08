Eneva assina financiamento de R$1 bi com Banco do Brasil para projeto termelétrico Azulão

SÃO PAULO (Reuters) - A Eneva disse nesta quinta-feira que assinou um contrato de financiamento com o Banco do Brasil no valor de 1 bilhão de reais para construção e implementação das termelétricas Azulão II e Azulão IV.

Segundo a companhia, o financiamento envolve repasse de recursos do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) e tem custo de IPCA + 3,68% ao ano, com prazo de vigência de 18 anos, incluídos 4 anos de carência de principal e juros, e vencimento final em 1 de julho de 2042.

Com esse financiamento, a Eneva atingiu um total contratado de 2,02 bilhões de reais para o projeto "Azulão 950 MW", que inclui as duas termelétricas, ao custo médio ponderado de IPCA + 3,67%, afirmou a companhia.

(Por Letícia Fucuchima)