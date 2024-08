Tenista francesa Caroline Garcia diz ter recebido mensagens de ódio nas redes

Um dia após a sua eliminação no Aberto dos Estados Unidos, a tenista francesa Caroline Garcia divulgou nesta quarta-feira (28) algumas das mensagens de ódio recebidas em suas redes sociais, com foco no impacto das apostas esportivas.

"Espero que sua mãe morra em breve", "você deveria pensar em suicídio" e "você é uma merda" são algumas das mensagens que García, vencedora de 11 torneios da WTA, relatou ter recebido após derrotas recentes.

"São centenas delas", disse a ex-número quatro do mundo, que surpreendentemente foi eliminada na primeira rodada do Grand Slam de Nova York pela mexicana Renata Zarazúa.

"Realmente me preocupa quando penso nos jogadores mais jovens, que têm que passar por isso", disse Caroline Garcia, de 30 anos, sobre um fenômeno que impacta o tênis e outros esportes.

"Isso nos afeta, somos humanos. Às vezes, quando recebemos essas mensagens já estamos emocionalmente destruídos depois de uma derrota difícil. Muita gente já falou sobre esse problema, mas nada foi feito", lamentou.

A tenista criticou que as plataformas de redes sociais não controlam essas mensagens apesar dos avanços na inteligência artificial e também que as organizações e torneios esportivos continuam a fazer parcerias com empresas de apostas, o que pode encorajar mais pessoas a cair no vício.

"Não me interpretem mal, não estou dizendo que elas deveriam ser banidas, porque as pessoas são livres para fazer o que quiserem com seu dinheiro. Mas talvez não devêssemos promovê-las", disse a vencedora do WTA Finals de 2022, cuja denúncia recebeu apoio imediato de outras companheiras.

"Obrigado por esta voz", agradeceu a número um do mundo, Iga Swiatek, no X.

Dirigentes de vários esportes, incluindo o tênis, lançaram algumas iniciativas para proteger os jogadores de mensagens abusivas. A ATP (associação masculina de tênis) anunciou em julho um novo serviço para ajudar seus jogadores a filtrar comentários tóxicos e abusivos.

O tenista argentino Francisco Comesaña, que ainda não utilizou este aplicativo, garantiu que recebe insultos e críticas tanto após uma derrota quanto após uma vitória.

"Quer você ganhe ou perca, eles sempre vão te insultar. Procuro ficar um tempo sem usar o telefone porque se não você vai querer brigar com todo mundo", explicou após a espetacular vitória desta quarta-feira contra o francês Ugo Humbert.

"Sempre falam para você: 'você se deixou perder, você vendeu o jogo'. Como vou vender o jogo? Desde pequeno sonho em estar aqui e dou minha vida para estar em uma quadra de tênis", protestou ele. "Eles não sabem se acordei mal naquele dia, se estou lesionado ou me recuperando de alguma coisa. Dão a opinião sem saber".

bur-gbv/cl/aam

© Agence France-Presse