Paris dá início a Jogos Paralímpicos com cerimônia na Praça da Concórdia

A cidade-luz entra novamente em clima de festa, agora para acolher os Jogos Paralímpicos, com uma cerimônia de abertura histórica e grandiosa nesta quarta-feira (28). O espetáculo acontece no coração da capital francesa, mais uma vez fora de estádios, e será seguido de 11 dias de competições. As expectativas não poderiam ser maiores.

A exemplo da festa que inaugurou a Olimpíada, no último 26 de julho, a abertura dos Paralímpicos também é realizada fora de um estádio e tem a Praça da Concórdia, no centro de Paris, como pano de fundo.

Mais de quatro mil atletas, representando 168 delegações, participam do desfile diante de 50 mil espectadores na avenida Champs-Elysées, a mais famosa do mundo. O espetáculo tem duração de três horas e foi nomeado de "Paradoxo" por seu diretor, Thomas Jolly, o mesmo das cerimônias de abertura e encerramento das Olimpíadas. O objetivo, segundo ele, é de se desvencilhar dos clichês relacionados aos atletas paralímpicos e valorizar "todos os tipos de corpos".

Para o presidente do Comitê Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, o que se espera é "uma cerimônia incrível". Este será "o primeiro encontro dos franceses com os Jogos Paralímpicos", como lembra Marie-Amélie Le Fur, presidente do Comitê Paralímpico e Esportivo Francês (CPSF), já que o evento ainda não existia quando Paris acolheu os Jogos Olímpicos no início do século 20.

Coreografado pelo sueco Alexander Ekman, conhecido por suas grandiosas cenografias, a abertura conta com 150 bailarinos, incluindo cerca de vinte com deficiência, para um espetáculo que leva mensagens em torno da inclusão.

Expectativas

Além da Champs-Elysées e da Praça da Concórdia, o Jardim das Tulherias também faz parte da cerimônia, com a iluminação da pira, no balão que virou atração turística, e que voltará a acender após as Olimpíadas. A expectativa é saber, depois de Teddy Riner e Marie-José Pérec, quem vai acendê-la.

A tocha, que começou sua viagem no sábado, em Stoke Mandeville - berço dos Jogos Paralímpicos - na Inglaterra, termina seu percurso de quatro dias pela França, onde foram acesas 12 chamas no total.

O ator chinês Jackie Chan, especialista em artes marciais, carregou a tocha na tarde desta quarta-feira, no 4º distrito de Paris.

Um pouco mais tarde, a tocha da Câmara Municipal foi acesa por doze portadores, entre eles Cyréna Samba-Mayela, única francesa medalhista no atletismo nos Jogos Olímpicos, e Ryadh Sallem, estrela da equipe de rugby em cadeira de rodas, para concluir o percurso antes da cerimônia.

Reforço na segurança

Para a realização do evento, um imenso esquema de segurança foi planejado. Cerca de 15 mil membros das forças de segurança foram mobilizados. A circulação de veículos em todo o perímetro ao redor da Praça da Concórdia está proibida desde a tarde desta quarta-feira. Várias estações de metrô e de trens ao longo da avenida Champs-Elysées também estão fechadas.

Brasil nas Paralimpíadas

Os atletas paralímpicos brasileiros e a equipe técnica chegaram na terça-feira (27) à Vila dos Atletas que fica na cidade de Saint Ouen, em Seine Saint-Denis, no subúrbio de Paris. A delegação do Brasil conta com 280 esportistas. Bete Gomes, do atletismo, e Gabriel Araújo, da natação, serão os porta-bandeiras do Brasil nesta cerimônia de abertura.

(Com RFI e AFP)