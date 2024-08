Ibovespa fecha acima dos 137 mil pontos pela 1ª vez com impulso de Petrobras e Itaú

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa abandonou a queda da primeira parte do pregão e fechou em alta nesta quarta-feira, acima dos 137 mil pontos pela primeira vez após três tentativas frustradas, em performance puxada principalmente pelo avanço das blue chips Petrobras e Itaú Unibanco.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,42%, a 137.343,96 pontos, novo recorde de fechamento, tendo marcado 137.469,26 pontos na máxima, novo topo intradia. O patamar dos 137 mil pontos já havia sido testado nos pregões de 21, 26 e 27 de agosto.

O volume financeiro somou 19,78 bilhões de reais.

Na mínima mais cedo, o Ibovespa recuou aos 135.746,4 pontos, reflexo de realização de lucros, uma vez que, até a véspera, considerando a máxima intradia de 137.212,64 pontos, subia 7,5% em agosto, apoiado principalmente pelas compras por estrangeiros na esteira de apostas de queda do juro norte-americano.

Na visão do gestor de renda variável Tiago Cunha, da Ace Capital, o movimento positivo do Ibovespa parece estar mais relacionado ao fluxo de capital externo, uma vez que a curva de juros local abriu e as empresas mais ligadas à economia doméstica estavam negativas no dia.

"Por outro lado, papéis mais expostos à exportação e ao câmbio, e aqueles mais demandados por investidores internacionais, apresentaram performance positiva", observou.

A tarde da quarta-feira também foi marcada pelo anúncio feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicará Gabriel Galípolo para substituir Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central a partir de 2025.

Apesar do anúncio repentino, Galípolo já era visto no mercado e no governo como um nome consolidado para assumir a presidência da autarquia.

No exterior, o S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, fechou em queda de 0,6%, antes da divulgação do resultado da Nvidia.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN subiu 1,43% e PETROBRAS ON avançou 2,27%, apesar do declínio dos preços do petróleo no exterior. Analistas do Santander elevaram a recomendação dos papéis da Petrobras a "outperform", com o preço-alvo das ações ON passando de 43 para 54 reais.

- ITAÚ UNIBANCO PN avançou 2,16%, com bancos do Ibovespa como um todo mostrando reação e fechando no azul. BRADESCO PN subiu 1,62%, BANCO DO BRASIL ON ganhou 0,61% e SANTANDER BRASIL UNIT valorizou-se 1,09%.

- VALE ON recuou 0,72%, em dia de fraqueza dos futuros do minério de ferro. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian, na China, encerrou as negociações do dia estável, enquanto o vencimento de referência em Cingapura terminou com um acréscimo discreto.

- AMBEV ON fechou em baixa de 0,61%, após anunciar na terça-feira que o executivo Carlos Lisboa se tornará presidente da companhia a partir do próximo ano, no lugar de Jean Jereissati. Ele atualmente preside a região Middle Americas Zone na Anheuser-Busch InBev.

- LOJAS RENNER ON caiu 3,76%, refletindo realização de lucros, após ter registrado uma máxima em cerca de um ano na véspera, quando terminou em alta de 3,67%.

