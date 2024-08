EUA anunciam sanções contra colonos israelenses na Cisjordânia

WASHINGTON, 28 AGO (ANSA) - Os Estados Unidos anunciaram novas sanções a colonos israelenses na Cisjordânia devido a atos de violência contra palestinos.

A medida coincide com a vasta operação militar iniciada nesta quarta-feira (28) por Israel na Cisjordânia ocupada.

"A violência extremista dos colonos causa grandes sofrimentos humanos, prejudica a segurança de Israel e mina as perspectivas de paz e estabilidade na região", afirmou o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Matthew Miller, que cobrou que Israel responsabilize autores de ataques a palestinos.

As sanções miram a ONG Hashomer Yosh, acusada de fornecer apoio material a um assentamento judeu na Cisjordânia.

Nos últimos anos, Israel vem expandindo as colônias no território palestino, ação que é condenada pela comunidade internacional, que diz que essa prática afasta as chances de paz no Oriente Médio. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.