Três Barras do Paraná (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Três Barras do Paraná (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Três Barras do Paraná (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adilson Galáticos - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Adriane de Lima - 45456 - PSDB - Aguardando Julgamento

Albertina Alves - 30111 - NOVO - Aguardando Julgamento

Alemao Pedreiro - 43000 - PV - Aguardando Julgamento

Alex Battistel - 25611 - PRD - Aguardando Julgamento

Anderson Pizzolitto - 30222 - NOVO - Aguardando Julgamento

Andreia Pereira - 20111 - PODE - Aguardando Julgamento

Antônio Cabecinha - 25555 - PRD - Aguardando Julgamento

Aumir Gonzaga - 20200 - PODE - Aguardando Julgamento

Beatriz de Paula - 55055 - PSD - Aguardando Julgamento

Brabo da Saude - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Cabral Fernandes - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Catiana de Souza - 15345 - MDB - Aguardando Julgamento

Cenilda Pinheiro - 23789 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Claudio Cezar Hanel - 25025 - PRD - Aguardando Julgamento

Cleciane Sonai - 15500 - MDB - Aguardando Julgamento

Darci Fagundes Costela - 13130 - PT - Aguardando Julgamento

Dionathan Bremm - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

Dione Ruiz - 23456 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Douglas - 13022 - PT - Aguardando Julgamento

Edna Silva - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Edo Carteiro - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Eliane da Saude - 43125 - PV - Aguardando Julgamento

Evidio Zorzi - 45678 - PSDB - Aguardando Julgamento

Fabi Cabral - 36777 - AGIR - Aguardando Julgamento

Fabio Conradi - 25678 - PRD - Aguardando Julgamento

Falcão - 23136 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Fernando Manica - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Graciela do Prado - 45789 - PSDB - Aguardando Julgamento

Grilo - 15610 - MDB - Aguardando Julgamento

Helena Maria Piana - 22789 - PL - Aguardando Julgamento

Ika Liotto - 25500 - PRD - Aguardando Julgamento

Ivone Brandt - 36123 - AGIR - Aguardando Julgamento

Izabel Martins - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Jaine Amaral - 55112 - PSD - Aguardando Julgamento

Jane do Ze Paraguaio - 30555 - NOVO - Aguardando Julgamento

João da Rocha - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

Joao Jb - 20789 - PODE - Aguardando Julgamento

Joao Maria Ribeiro - 36666 - AGIR - Aguardando Julgamento

Josi - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Kadão - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Kennedy Franca - 30000 - NOVO - Aguardando Julgamento

Leticia Freitas - 25000 - PRD - Aguardando Julgamento

Luane Modena - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Lucia Braz - 25250 - PRD - Aguardando Julgamento

Luiz Carlos Cassol - 15678 - MDB - Aguardando Julgamento

Maicon Buff Irmao Pedreiro - 20999 - PODE - Aguardando Julgamento

Major - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Maninho Bissoto - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Marcelino Chaves - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Marcelo Leal - 40040 - PSB - Aguardando Julgamento

Marquinhos Donizete - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Mary Carminatti - 20777 - PODE - Aguardando Julgamento

Mateus Dal Canton - 25640 - PRD - Aguardando Julgamento

Nego do Motta - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Nenao Candidato do Povao - 55789 - PSD - Aguardando Julgamento

Néu do Bar - 36555 - AGIR - Aguardando Julgamento

Noila do Brechó - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Nuquinha - 20345 - PODE - Aguardando Julgamento

Olivino - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Orlando Petroski - 36678 - AGIR - Aguardando Julgamento

Osmar Zorsi - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Otomar - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Paraguai - 25222 - PRD - Aguardando Julgamento

Patrica Cadena - 23291 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Pepe - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Pichila - 40111 - PSB - Aguardando Julgamento

Pico Foralosso - 15540 - MDB - Aguardando Julgamento

Pisca - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Poly Farofa - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Professor Pedro - 22345 - PL - Aguardando Julgamento

Professora Eli - 13133 - PT - Aguardando Julgamento

Rafael Fachini de Azevedo - 36456 - AGIR - Aguardando Julgamento

Renato Veneno - 30123 - NOVO - Aguardando Julgamento

Ronaldo Chapeação - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Rozalino Cardoso - 40333 - PSB - Aguardando Julgamento

Sandro Carvalho Click4 - 40555 - PSB - Aguardando Julgamento

Silmara - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Silvia Essy - 20444 - PODE - Aguardando Julgamento

Tampa - 45160 - PSDB - Aguardando Julgamento

Tati Zancheta - 40640 - PSB - Aguardando Julgamento

Tinho Guimara - 36333 - AGIR - Aguardando Julgamento

Tio Tonho - 13111 - PT - Aguardando Julgamento

Toninho Rosentaski - 20333 - PODE - Aguardando Julgamento

Vivaldino - 43123 - PV - Aguardando Julgamento

Wagner Farias - 40240 - PSB - Aguardando Julgamento

Ze Perna - 30425 - NOVO - Aguardando Julgamento

Zila Fatima Zanela Ritter - 36220 - AGIR - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

