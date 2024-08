Toledo (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Toledo (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Toledo (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adelaide Engelsing - 55741 - PSD - Deferido

Ademir Adamczuk - 23456 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Ademir Paludo - 11223 - PP - Deferido

Agnaldo Zapello (magrão) - 10222 - REPUBLICANOS - Deferido

Airton Ferreira - 30100 - NOVO - Aguardando Julgamento

Airton Savello - 36123 - AGIR - Aguardando Julgamento

Alex Oliveira - 13420 - PT - Aguardando Julgamento

Alexandre Leite - 30111 - NOVO - Aguardando Julgamento

Alveti Terezinha - 13717 - PT - Aguardando Julgamento

Amanda Tres - 10333 - REPUBLICANOS - Deferido

Amaral - 27222 - DC - Deferido

Amilton da Rosa - 50800 - PSOL - Aguardando Julgamento

Ana Celia Almeida - 11077 - PP - Aguardando Julgamento

Ana Cristina - 22022 - PL - Deferido

André do Gás - 44222 - UNIÃO - Deferido

Andreia Bastian - 30300 - NOVO - Aguardando Julgamento

Artulino - 55456 - PSD - Deferido

Aurelio Ribas - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Azevedo - 27777 - DC - Deferido

Bacellar - 55888 - PSD - Aguardando Julgamento

Baleco - 10050 - REPUBLICANOS - Deferido

Batista Franco da Radio - 11789 - PP - Deferido

Bellotto - 27200 - DC - Deferido

Bernardino - 15620 - MDB - Deferido

Beto Ignacio Pistola - 45000 - PSDB - Aguardando Julgamento

Beto Scain - 15678 - MDB - Deferido

Bisognin - 15668 - MDB - Deferido

Boca - 11222 - PP - Deferido

Bozo da Borracharia - 22222 - PL - Deferido

Bruno do Allmayer - 10122 - REPUBLICANOS - Deferido

Carlão - 55200 - PSD - Deferido

Carlinhos do Gás - 36900 - AGIR - Aguardando Julgamento

Carme Nicoletti - 12054 - PDT - Aguardando Julgamento

Carteiro Alex - 36222 - AGIR - Deferido

Cesar Ganso - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Chico do Bar - 50213 - PSOL - Aguardando Julgamento

Chumbinho Silva - 11011 - PP - Deferido

Cinthia Borges - 44999 - UNIÃO - Deferido

Claraci Butzge - 15015 - MDB - Deferido

Claudia Mallmann - 50180 - PSOL - Aguardando Julgamento

Claudia Siegas - 15775 - MDB - Aguardando Julgamento

Claudio Ribeiro - 30010 - NOVO - Aguardando Julgamento

Claudius - 36500 - AGIR - Aguardando Julgamento

Cléia - 25888 - PRD - Deferido

Cris Dorta - 30577 - NOVO - Aguardando Julgamento

Cristina Schaffer - 36520 - AGIR - Aguardando Julgamento

Cuca - 18110 - REDE - Aguardando Julgamento

Daio - 55022 - PSD - Deferido

Damião Santos - 23000 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Dani Patrício - 12450 - PDT - Aguardando Julgamento

Danieli Gozzi - 11918 - PP - Aguardando Julgamento

Danielle Lagni - 10000 - REPUBLICANOS - Deferido

David Servidor - 36789 - AGIR - Aguardando Julgamento

Deva Fiorentin - 44010 - UNIÃO - Deferido

Diarista Lori - 25525 - PRD - Deferido

Didio de Marchi - 25555 - PRD - Deferido

Dikão - 18369 - REDE - Aguardando Julgamento

Dimas Stroparo - 55123 - PSD - Deferido

Dino - 12022 - PDT - Aguardando Julgamento

Dionathan Ferreira - 55325 - PSD - Deferido

Dionisio Lima - 23500 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Dirceu Bloot - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Dirceu Sobrinho - 23123 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Dora Barbosa - 55055 - PSD - Deferido

Douglas Wosch - 44444 - UNIÃO - Deferido

Dr Barbosa - 22555 - PL - Deferido

Dr Bispo - 12190 - PDT - Aguardando Julgamento

Dra Helena Nickel - 22777 - PL - Deferido

Dudu Barbosa - 15888 - MDB - Deferido

Edinaldo Santos - 27000 - DC - Deferido

Edmundo Fernandes - 11350 - PP - Aguardando Julgamento

Edson O Construtor - 12103 - PDT - Aguardando Julgamento

Edson Schmidt - 30123 - NOVO - Aguardando Julgamento

Eduardo Dallagnol - 11678 - PP - Deferido

Egon Antonio Kuhn - 25250 - PRD - Aguardando Julgamento

Eliana Banderó - 12012 - PDT - Aguardando Julgamento

Eliana Massola - 15318 - MDB - Deferido

Eliane Bombardelli - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Elias Donizetti - 50222 - PSOL - Aguardando Julgamento

Enfermeiro Gilsinho(bom Jesus) - 44044 - UNIÃO - Deferido

Engenheiro Antonio Moraes - 12800 - PDT - Aguardando Julgamento

Everaldo A H Backes - 15055 - MDB - Deferido

Fabio Grego - 10789 - REPUBLICANOS - Deferido

Fabricio Magrão - 44555 - UNIÃO - Deferido

Fabricio Steffen - 18000 - REDE - Aguardando Julgamento

Fernanda Fetter - 44777 - UNIÃO - Deferido

Flávio França - 55000 - PSD - Deferido

Florinda Oliveira - 13133 - PT - Aguardando Julgamento

Francisca Trovo - 12590 - PDT - Aguardando Julgamento

Francisco Santos - 36230 - AGIR - Aguardando Julgamento

Fritzen - 11611 - PP - Deferido

Gabriel Baierle - 44100 - UNIÃO - Deferido

Gabriel Donasolo - 27022 - DC - Deferido

Gabriel Scheuer - 22304 - PL - Deferido

Galvão do Detran - 45010 - PSDB - Aguardando Julgamento

Gaspar - 12021 - PDT - Aguardando Julgamento

Geni Machado - 13789 - PT - Aguardando Julgamento

Genivaldo Jesus - 55100 - PSD - Aguardando Julgamento

Genuir Nodari - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Geraldo Weisheimer - 22012 - PL - Deferido

Gilberto Carvalho - 13767 - PT - Aguardando Julgamento

Gilmar Cabral - 45111 - PSDB - Aguardando Julgamento

Gilmar Juquinha - 18520 - REDE - Aguardando Julgamento

Glauciano Scarton - 44333 - UNIÃO - Deferido

Gordo - 55015 - PSD - Aguardando Julgamento

Gracinda Marina - 15200 - MDB - Falecimento

Graziela Gobbato - 10322 - REPUBLICANOS - Deferido

Guimarães - 12345 - PDT - Aguardando Julgamento

Helena Pastório - 44000 - UNIÃO - Deferido

Igor Farias - 30511 - NOVO - Aguardando Julgamento

Índio do CD - 43024 - PV - Aguardando Julgamento

Indio Motorista - 10888 - REPUBLICANOS - Deferido

Instrutora Luh - 44357 - UNIÃO - Deferido

Irmã Zilda - 36007 - AGIR - Aguardando Julgamento

Ismael da Vila - 15300 - MDB - Deferido

Ivan Mendes da Silva - 43456 - PV - Aguardando Julgamento

Ivanor da Sorriso - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Izolete Gazolla - 36999 - AGIR - Deferido

Jaime Luis - 30333 - NOVO - Aguardando Julgamento

Jairo Cerbarro - 27100 - DC - Deferido

Janice Salvador - 11100 - PP - Aguardando Julgamento

Japonês - 22190 - PL - Aguardando Julgamento

Jeferson - 44888 - UNIÃO - Deferido

Jennifer Teixeira - 43123 - PV - Aguardando Julgamento

João da Kombi - 15621 - MDB - Deferido

João do Mel - 25999 - PRD - Deferido

João Drey - 36666 - AGIR - Aguardando Julgamento

João Lahm - Galo Véio - 15456 - MDB - Deferido

Joaquim Pires - 36100 - AGIR - Aguardando Julgamento

Jozimar Polasso - 11000 - PP - Deferido

Judite Jeggli - 25773 - PRD - Deferido

Juliano Alves - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Julio Papagaio - 12123 - PDT - Aguardando Julgamento

Júnior Rasbolt - 55500 - PSD - Aguardando Julgamento

Katchi Nascimento - 15000 - MDB - Deferido

Késsi Rudek - 45014 - PSDB - Aguardando Julgamento

Laura Azevedo Gomes - 12987 - PDT - Aguardando Julgamento

Leila Alvim - 36446 - AGIR - Aguardando Julgamento

Leila da Saúde - 10103 - REPUBLICANOS - Deferido

Lizete - 30027 - NOVO - Aguardando Julgamento

Lodi - 22300 - PL - Deferido

Luciana Francisco - 50250 - PSOL - Aguardando Julgamento

Luciane Talarico - 18018 - REDE - Aguardando Julgamento

Lucinéia Aparecido - 43000 - PV - Aguardando Julgamento

Magno - 30044 - NOVO - Aguardando Julgamento

Marcão Desbravador - 12777 - PDT - Aguardando Julgamento

Marcão do Povo - 15357 - MDB - Deferido

Marcelo Coloda - 10234 - REPUBLICANOS - Deferido

Marcelo Kalinoski - 25025 - PRD - Deferido

Marcelo Marques - 25777 - PRD - Deferido

Marcelo Seger - 23600 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Marcos da Colonia - 12000 - PDT - Aguardando Julgamento

Marcos Zanetti - 23888 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Maria de Lourdes - 55405 - PSD - Aguardando Julgamento

Maria Gorete - 11245 - PP - Deferido

Maria Loscheider - 22700 - PL - Deferido

Maria Marli Xavier - 23333 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Marinez - 45008 - PSDB - Aguardando Julgamento

Marinez Mezzomo - 22444 - PL - Deferido

Marisa Cardoso - 27007 - DC - Deferido

Markinho da Saúde - 44511 - UNIÃO - Deferido

Marlize Miquelon - 10999 - REPUBLICANOS - Deferido

Marly Zanete - 44456 - UNIÃO - Deferido

Marrom - 44123 - UNIÃO - Deferido

Mauro Sismer - 44190 - UNIÃO - Deferido

Mendonça - 10357 - REPUBLICANOS - Deferido

Moises Rocha - 23200 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Nelson Moura O Mudancinha - 12500 - PDT - Aguardando Julgamento

Nicole Pedrini - 10022 - REPUBLICANOS - Deferido

Nubia Grahl - 25225 - PRD - Deferido

Odete Barros - 55155 - PSD - Aguardando Julgamento

Olinda Fiorentin - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Oliveira da Colônia - 25200 - PRD - Deferido

Otniel da Farmácia - 15770 - MDB - Deferido

Ozana Costa - 45016 - PSDB - Aguardando Julgamento

Oziel Palmeira - 15600 - MDB - Deferido

Pastor Paulo Barros - 36456 - AGIR - Aguardando Julgamento

Paulão Farias - 44500 - UNIÃO - Deferido

Paulinho da Pioneira - 25400 - PRD - Deferido

Pedrinho Nogueira - 44567 - UNIÃO - Deferido

Pedro Varela - 11640 - PP - Aguardando Julgamento

Perfumado - 45100 - PSDB - Aguardando Julgamento

Pitty Cabeleireira - 36333 - AGIR - Aguardando Julgamento

Policial Dantas - 36145 - AGIR - Aguardando Julgamento

Pr Fabio Leal - 11210 - PP - Aguardando Julgamento

Pra Silvana Rosa - 22789 - PL - Deferido

Prof Bia - 15500 - MDB - Deferido

Prof Cido - 22500 - PL - Deferido

Prof Elenice Camargo Prof Lele - 11444 - PP - Aguardando Julgamento

Prof.. Silvana Magalhães - 13213 - PT - Aguardando Julgamento

Profe Elaine - 23690 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Professor Benedito Galvão - 36148 - AGIR - Aguardando Julgamento

Professor Genário - 15999 - MDB - Deferido

Professor Henrique Laurentino - 15123 - MDB - Deferido

Professor Ivanor - 13200 - PT - Aguardando Julgamento

Professor João - 30026 - NOVO - Aguardando Julgamento

Professor Luciano Palagano - 50123 - PSOL - Aguardando Julgamento

Professor Oseias - 11111 - PP - Deferido

Professora Marli do Esporte - 15111 - MDB - Deferido

Professora Silvana Sanches - 25000 - PRD - Deferido

Protetora Silvana Coradi - 44111 - UNIÃO - Deferido

Psicólogo Jeferson - 43100 - PV - Aguardando Julgamento

Rafael Pimentel - 22002 - PL - Deferido

Raimundo Cavalcante - 36267 - AGIR - Deferido

Renato Reimann - 22668 - PL - Deferido

Ricardo Santos do Judô - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Roberto Souza - 13456 - PT - Aguardando Julgamento

Rodrigo Priesnitz - 13500 - PT - Aguardando Julgamento

Rodrigo Souza - 11500 - PP - Deferido

Rosa Massoterapeuta - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Rosangela Schio - 30033 - NOVO - Aguardando Julgamento

Rose da Saúde - 36001 - AGIR - Aguardando Julgamento

Rose de Paula - 30065 - NOVO - Aguardando Julgamento

Rose Nunes - 18268 - REDE - Aguardando Julgamento

Roseli Lotte - 27027 - DC - Deferido

Sabrina Hermisdorf - 23023 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Santana Cabeleireiro - 23100 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Sensei Rodolfo Garcia - 10010 - REPUBLICANOS - Deferido

Sérgio Pereira do Gás - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Sheila Delava - 27800 - DC - Deferido

Silva - 22340 - PL - Deferido

Silvana Conti - 13131 - PT - Aguardando Julgamento

Taborda - 22033 - PL - Deferido

Tania Bilato do Autismo - 10100 - REPUBLICANOS - Deferido

Tita Furlan - 55800 - PSD - Aguardando Julgamento

Tonin - 10236 - REPUBLICANOS - Deferido

Tucho - 25123 - PRD - Deferido

Valdemir Burin - 27500 - DC - Deferido

Valdir Gomes - 44600 - UNIÃO - Deferido

Valdir Rossetto - 22066 - PL - Deferido

Valdir Seguros - 10111 - REPUBLICANOS - Deferido

Valtair Apolinário - 15100 - MDB - Deferido

Valtencir Careca - 11699 - PP - Aguardando Julgamento

Vanderlei Ceolin Guarda Ceolin - 36153 - AGIR - Aguardando Julgamento

Verangela Cantora - 23107 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Vilmar Ludvig - 10456 - REPUBLICANOS - Deferido

Wagner Ortiz - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Wilson do Nascimento Rodrigues - 13001 - PT - Aguardando Julgamento

Zé Macarrão - 45022 - PSDB - Aguardando Julgamento

Zelia Jp - 22600 - PL - Aguardando Julgamento

Zilton Chacrinha - 55125 - PSD - Aguardando Julgamento

Zoia - 11117 - PP - Aguardando Julgamento

Zóio - 36000 - AGIR - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 28/08/2024, às 11h26.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.