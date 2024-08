Rio Branco do Sul (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Rio Branco do Sul (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Rio Branco do Sul (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Acacia Viana - 40400 - PSB - Aguardando Julgamento

Ademir Paçoca - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Adenilton Kika - 44287 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Albertina da Saúde - 10001 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Alexsander Teixeira - 11112 - PP - Aguardando Julgamento

Ana Flavia Facera - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Anderson Vaz - 55888 - PSD - Aguardando Julgamento

Andreia Fiezt - 12212 - PDT - Aguardando Julgamento

Antonio Lapola - 55455 - PSD - Aguardando Julgamento

Arlindo do Táxi - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Aroldo Bonfim - 10222 - REPUBLICANOS - Renúncia

Betão Teixeira - 44777 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Bruno Stresser - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Camila Caetano - 44888 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Cintia Machado - 15777 - MDB - Aguardando Julgamento

Cleverson Andrade - 40040 - PSB - Aguardando Julgamento

Cleverson Costa Rosa - 12128 - PDT - Aguardando Julgamento

Cristiane Ramos - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Daniel Marques de Jesus - 22200 - PL - Aguardando Julgamento

Daniel Mendes - 10777 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Danilo Pedroso - 12999 - PDT - Aguardando Julgamento

Diego Nunes - 44111 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Diká Nalifico - 44333 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Domingão Gaiteiro - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Douglas Bomfim - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Edi - 55244 - PSD - Aguardando Julgamento

Edilson Bueno - 15610 - MDB - Aguardando Julgamento

Edison Nascimento - 11117 - PP - Aguardando Julgamento

Edna Coutinho - 44125 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Elcio Quinco - 15666 - MDB - Aguardando Julgamento

Eleandro da Autoescola - 12111 - PDT - Aguardando Julgamento

Eliane Geffer - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Elias da Copel - 11122 - PP - Aguardando Julgamento

Eliseu Piriquito - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Ellen Tauani - 22156 - PL - Aguardando Julgamento

Emerson Caxa - 40555 - PSB - Aguardando Julgamento

Eric Camarão - 10333 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Gen Johnsson - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Geovanini Bonfim - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Gilmar Gordinho - 27555 - DC - Aguardando Julgamento

Grazi da Tereza - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Guto Lorenzzo - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Jean Michael - 40999 - PSB - Aguardando Julgamento

Jessica Spaer - 55055 - PSD - Aguardando Julgamento

João Antonio - Toni - 27777 - DC - Aguardando Julgamento

Jocy Santana - 10101 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Joel Falafina - 40111 - PSB - Aguardando Julgamento

Jorge Santana - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Josimar Juca - 12121 - PDT - Aguardando Julgamento

Joso Ribeiro - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Juliano Lisboa - 12612 - PDT - Aguardando Julgamento

Loro - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Lurdinha Prestes - 12555 - PDT - Aguardando Julgamento

Marcelo Bontorin - 12345 - PDT - Aguardando Julgamento

Marcyy - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Maria Honório - 27634 - DC - Aguardando Julgamento

Mario Leiteiro - 11223 - PP - Aguardando Julgamento

Mário Stresser - 27222 - DC - Aguardando Julgamento

Michele Savedra - 55554 - PSD - Aguardando Julgamento

Miguel Abrão Neto - 40888 - PSB - Aguardando Julgamento

Nega Marinho - 11899 - PP - Aguardando Julgamento

Nelson Ki-suco - 27444 - DC - Aguardando Julgamento

Neuza Boiadeira - 11999 - PP - Aguardando Julgamento

Osorinho - 11811 - PP - Aguardando Julgamento

Pastor Cristiano - 12123 - PDT - Aguardando Julgamento

Pato do Ferro Velho - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Paula Caetano - 27321 - DC - Aguardando Julgamento

Pedro Gasolina - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Professor Du - 10789 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Professora Jucy Diogo - 10151 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Professora Vera - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Rafael Mascate - 12222 - PDT - Aguardando Julgamento

Raquel Mormaii - 12012 - PDT - Aguardando Julgamento

Rogerinho Cadeirante - 10010 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Rosa - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Rubens Binho - 55255 - PSD - Aguardando Julgamento

Sabrina Mila - 12333 - PDT - Aguardando Julgamento

Samuka Matias - 40567 - PSB - Aguardando Julgamento

Silvinha Segurança - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Sirlei Pacatinha - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

Sol Vaz - 15999 - MDB - Aguardando Julgamento

Soldado Wendrechowski - 27190 - DC - Aguardando Julgamento

Sonia Novak - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Suelen da Saúde - 27123 - DC - Aguardando Julgamento

Tatu - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Tiririca - 15111 - MDB - Aguardando Julgamento

Toninho Costelão - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Valdir Quaiado - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

Valtinho da Saude - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Zé da Angola - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Zeca Teixeira - 10888 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Zezinho do Povo - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Zizo da Santaria - 40333 - PSB - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 28/08/2024, às 11h26.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.