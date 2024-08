Colombo (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Colombo (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Colombo (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Ade da Ambulancia - 20192 - PODE - Aguardando Julgamento

Adelice Silva - 27000 - DC - Aguardando Julgamento

Ademar Costa - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Ademilson da Borracharia - 15115 - MDB - Aguardando Julgamento

Adrialdo Caminhoneiro - 35112 - PMB - Aguardando Julgamento

Airton da Farmácia Paulo Cezar - 40999 - PSB - Aguardando Julgamento

Alex Amatti - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Alex da Alternativa - 70456 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Alison Fonseca - 43000 - PV - Aguardando Julgamento

Ana Lucia - 28015 - PRTB - Aguardando Julgamento

Ander-ratinho - 25013 - PRD - Aguardando Julgamento

Anderson Prego - 13033 - PT - Aguardando Julgamento

Andreia Ribas Nova Terra - 22122 - PL - Aguardando Julgamento

Andrey Dias - 30000 - NOVO - Aguardando Julgamento

Anna Broto - 40888 - PSB - Aguardando Julgamento

Antoninho Neto - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Antonio da Feira da Pedrinha - 35077 - PMB - Aguardando Julgamento

Ap Loriel Rodrigues - 77678 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Aragão - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Arnaldo Reginato Jr - 11357 - PP - Aguardando Julgamento

Baggio - 18222 - REDE - Aguardando Julgamento

Balão - 22357 - PL - Aguardando Julgamento

Beth Souza - 70515 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Beto Bonde - 36007 - AGIR - Aguardando Julgamento

Beto Schneider - 45845 - PSDB - Aguardando Julgamento

Bidu Martins - 70321 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Binho do Aviario - 12555 - PDT - Aguardando Julgamento

Borracha - 18321 - REDE - Aguardando Julgamento

Brayan Christoffer - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Bruna Fabiana Evangelista - 11511 - PP - Aguardando Julgamento

Bruna Góes - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Bruna Lara - 12500 - PDT - Aguardando Julgamento

Bruno Camargo - 25123 - PRD - Aguardando Julgamento

Bruno Carteiro - 18444 - REDE - Aguardando Julgamento

Bruno Dias - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Camila Carneiro - 43333 - PV - Aguardando Julgamento

Camila Politi - 30222 - NOVO - Aguardando Julgamento

Cantor Leo Henrique - 28700 - PRTB - Aguardando Julgamento

Capitão Escobar - 77500 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Carlinhos - 11789 - PP - Aguardando Julgamento

Celia Assis - 12000 - PDT - Aguardando Julgamento

Celia Resmar - 12333 - PDT - Aguardando Julgamento

Cema Cabelereira - 28555 - PRTB - Aguardando Julgamento

Chiquinho Paraíba - 77007 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Cida - 44556 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Clair - 11100 - PP - Aguardando Julgamento

Claudia Santos - 20365 - PODE - Aguardando Julgamento

Claudinei Strapasson - 70070 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Claudinha Heua - 70156 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Claudionor do Uniforme Escolar - 28888 - PRTB - Aguardando Julgamento

Cleber Gomes Olhar Solidário - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Cleverson Cebola - 25025 - PRD - Aguardando Julgamento

Clodoaldo da Ótica - 22200 - PL - Aguardando Julgamento

Coca Pintor - 36222 - AGIR - Aguardando Julgamento

Cris do Posto do Fátima - 40122 - PSB - Aguardando Julgamento

Daiane Kania - 11500 - PP - Aguardando Julgamento

Damaris dos Santos - 25222 - PRD - Aguardando Julgamento

Davi do Monte Castelo - 11112 - PP - Aguardando Julgamento

David Cavalcante - 30123 - NOVO - Aguardando Julgamento

Dejalma Papai Noel - 77222 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Diego Batista - 20020 - PODE - Aguardando Julgamento

DIL Box - 70677 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Dirceu do Mercado - 44011 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Dirceu Ganso - 27333 - DC - Aguardando Julgamento

Diretor Francis Bolsi - 77200 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Diretora Catarina - 55321 - PSD - Aguardando Julgamento

Diretora Maria Jose - 70789 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Diretora Maria Tereza - 18333 - REDE - Aguardando Julgamento

Dirley do Gas - 30345 - NOVO - Aguardando Julgamento

Divonsir Alves - 12345 - PDT - Aguardando Julgamento

Dj Joel - 27222 - DC - Aguardando Julgamento

Doliria Strapasson - 55444 - PSD - Aguardando Julgamento

Dona Laura - 35678 - PMB - Aguardando Julgamento

Dona Vanilda - 15234 - MDB - Aguardando Julgamento

Doralice dos Santos - 28868 - PRTB - Aguardando Julgamento

Douglas Colombo - 12123 - PDT - Aguardando Julgamento

Dr José - 40555 - PSB - Aguardando Julgamento

Dr Vagner Sabino - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Dra Lilian Wolff - 22223 - PL - Aguardando Julgamento

Dra Nali Zanon - 55633 - PSD - Aguardando Julgamento

Edinaldo Miranda - 28188 - PRTB - Aguardando Julgamento

Ediomar - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Edsom Cowboy - 12888 - PDT - Aguardando Julgamento

Edson da Transfrança - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Eduardo Souza - 25432 - PRD - Aguardando Julgamento

Elcio do Aviario - 15680 - MDB - Aguardando Julgamento

Eli da Mega Mania - 13428 - PT - Aguardando Julgamento

Eliel Ceccon - 22322 - PL - Aguardando Julgamento

Elisangela Rios - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Emily Oliveira - 20777 - PODE - Aguardando Julgamento

Eneias Seixas - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Eron da Enfermagem - 40440 - PSB - Aguardando Julgamento

Ev Ezequiel Dutra - 20200 - PODE - Aguardando Julgamento

Evandro França - 55122 - PSD - Aguardando Julgamento

Everaldo do Parque dos Lagos - 43043 - PV - Aguardando Julgamento

Everton Jardweski - 70500 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Ezequiel Big Brother - 27777 - DC - Aguardando Julgamento

Fabinho Bulgalski - 40021 - PSB - Aguardando Julgamento

Fabrício Camargo - 77001 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Fagundes - 70051 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Fernanda Rosner - 18918 - REDE - Aguardando Julgamento

Fernando Taynaja - 45678 - PSDB - Aguardando Julgamento

Forcatinha - 77555 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Fran - 30444 - NOVO - Aguardando Julgamento

Fran da Causa Animal - 40600 - PSB - Aguardando Julgamento

Fran Rocha - 20690 - PODE - Aguardando Julgamento

Francieli Bueno - 25035 - PRD - Aguardando Julgamento

Gaida - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Gg de Colombo - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

Giilberto Fotografo - 28333 - PRTB - Aguardando Julgamento

Gil Gera - 44022 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Gilmara Amaral - 44044 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Giovana Ribeiro - 30300 - NOVO - Aguardando Julgamento

Giovani Strapasson - 20656 - PODE - Aguardando Julgamento

Gisele Silva - 55233 - PSD - Aguardando Julgamento

Gloria Kimora - 12196 - PDT - Aguardando Julgamento

Gregory Agner - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Guga do Aviario - 15789 - MDB - Aguardando Julgamento

Hemerson da Otica - 28100 - PRTB - Aguardando Julgamento

Henrique Fitz - 45333 - PSDB - Aguardando Julgamento

Iara Maria - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Iliane Rocha - 43137 - PV - Aguardando Julgamento

Isabel - 44155 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Isabella Andrade - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Issa Paixão - 44111 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Iverson Vaz da Tv - 20190 - PODE - Aguardando Julgamento

Jadir de Souza - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Jaime da Silva - 65888 - PC do B - Aguardando Julgamento

Jango - 30555 - NOVO - Aguardando Julgamento

Jaqueline Lagos - 44777 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Jesiel Silva - 35035 - PMB - Aguardando Julgamento

Jessica Talita Sprada - 77877 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Jo Costureira - 15444 - MDB - Aguardando Julgamento

Joanin Goleiro - 18789 - REDE - Aguardando Julgamento

João Agrolombo - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

João Bastos das Abelhas - 11888 - PP - Aguardando Julgamento

Joao Bim - 30033 - NOVO - Aguardando Julgamento

João Camara - 36000 - AGIR - Aguardando Julgamento

João Dalpra - 44789 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Joao Jandaia - 27156 - DC - Aguardando Julgamento

Joel Bueno - 55456 - PSD - Aguardando Julgamento

Jordy Moraes - 40007 - PSB - Aguardando Julgamento

Jorjão - 13051 - PT - Aguardando Julgamento

Josy Carmo - 13444 - PT - Aguardando Julgamento

Juca Junior - 70111 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Juliana Fagundes - 25142 - PRD - Aguardando Julgamento

Julio Araujo Casca - 28456 - PRTB - Aguardando Julgamento

Junior Lunardon - 40400 - PSB - Aguardando Julgamento

Kiko - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Leandro Batistão - 28008 - PRTB - Aguardando Julgamento

Leandro Cobrador - 11121 - PP - Aguardando Julgamento

Leo Boleti - 12777 - PDT - Aguardando Julgamento

Leomar Fernandes - 44333 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Leoncio Wolcher - 43507 - PV - Aguardando Julgamento

Leonidas - 28123 - PRTB - Aguardando Julgamento

Leuch - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Lirio da Repecol - 70777 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Loide Maria - 36789 - AGIR - Aguardando Julgamento

Luana Buzato - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Lucas Tiago - 25023 - PRD - Aguardando Julgamento

Luciane Last Dance - 15777 - MDB - Aguardando Julgamento

Lucy - 12119 - PDT - Aguardando Julgamento

Luiz Mateus - 18656 - REDE - Aguardando Julgamento

Luiz Mecanico - 15333 - MDB - Aguardando Julgamento

Luizinho de Colombo - 44200 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Magnun Silva - 40456 - PSB - Aguardando Julgamento

Maicon Martins - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Mara Godoi - 44144 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Mara Martins - 13131 - PT - Aguardando Julgamento

Marcão do Povo - 28999 - PRTB - Aguardando Julgamento

Marcela Lara - 40218 - PSB - Aguardando Julgamento

Marcelo Bertolini - 77190 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Marcelo Marisco - 22456 - PL - Aguardando Julgamento

Marcia Morais - 22145 - PL - Aguardando Julgamento

Marcinho do Osasco - 27560 - DC - Aguardando Julgamento

Marcio Brasil - 11600 - PP - Aguardando Julgamento

Marcio da 3° Idade - 20049 - PODE - Aguardando Julgamento

Marcio Rocha - 18123 - REDE - Aguardando Julgamento

Marcos Dumonte - 40100 - PSB - Aguardando Julgamento

Margarida Zacarias - 11300 - PP - Aguardando Julgamento

Mario - 25555 - PRD - Aguardando Julgamento

Marlene Tina - 27967 - DC - Aguardando Julgamento

Marli do Monte Castelo - 70333 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Marta Pinheiro - 30111 - NOVO - Aguardando Julgamento

Matozo da Ambulancia - 27123 - DC - Aguardando Julgamento

Maycao - 30321 - NOVO - Aguardando Julgamento

Mercia Nakamura - 30888 - NOVO - Aguardando Julgamento

Mestre Ceará - 18500 - REDE - Aguardando Julgamento

Mestre Zig - 11011 - PP - Aguardando Julgamento

Metal - 27027 - DC - Aguardando Julgamento

Miguel da Malu - 15678 - MDB - Aguardando Julgamento

Monica Brasil - 77333 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Nando Silva - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Natalino do Monte Castelo - 18999 - REDE - Aguardando Julgamento

Neguinha da Banca - 27120 - DC - Aguardando Julgamento

Nelson Morais - 13456 - PT - Aguardando Julgamento

Neuton Tolosko - 30789 - NOVO - Aguardando Julgamento

Neuza da Papelaria - 77444 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Ney Marcelino - 20333 - PODE - Aguardando Julgamento

Nilson Oliveira - 12222 - PDT - Aguardando Julgamento

Nivaldo Jnp - 15100 - MDB - Aguardando Julgamento

Oliveira Ar Box - 12111 - PDT - Aguardando Julgamento

Oliveira da Ambulancia - 25615 - PRD - Aguardando Julgamento

Osmair Possebam - 11400 - PP - Aguardando Julgamento

Painho - 22610 - PL - Aguardando Julgamento

Paraguai - 30700 - NOVO - Aguardando Julgamento

Pastor Abelardo Gomes - 55007 - PSD - Aguardando Julgamento

Pastor Carlinhos - 11444 - PP - Aguardando Julgamento

Pastor Edimar - 30777 - NOVO - Aguardando Julgamento

Pastor Fernando Cruz - 20500 - PODE - Aguardando Julgamento

Pastro Helio Feitosa - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Paulinho Popular - 44225 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Pedro Pintor - 36170 - AGIR - Aguardando Julgamento

Pereira - 30190 - NOVO - Aguardando Julgamento

Peto - 77400 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Policial Fabio Amaral - 15300 - MDB - Aguardando Julgamento

Pr Palomar - 25015 - PRD - Aguardando Julgamento

Prego Manobras - 15999 - MDB - Aguardando Julgamento

Priscila Monteiro - 20182 - PODE - Aguardando Julgamento

Prof Ali Freze do Osasco - 18618 - REDE - Aguardando Julgamento

Prof Anne Caroline - 35789 - PMB - Aguardando Julgamento

Prof. Gerci Lopes - 28222 - PRTB - Aguardando Julgamento

Prof. Ivete Pimenta - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Professor Cícero - 77111 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Professor Claudenir - 18000 - REDE - Aguardando Julgamento

Professor Geverson - 12444 - PDT - Aguardando Julgamento

Professor Paulo Guerreiro - 22001 - PL - Aguardando Julgamento

Professor Roger - 20100 - PODE - Aguardando Julgamento

Professora Angela Uber - 15456 - MDB - Aguardando Julgamento

Professora Cléria - 77366 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Professora Dircelia - 18888 - REDE - Aguardando Julgamento

Professora Edy - 27238 - DC - Aguardando Julgamento

Professora Gislei - 27127 - DC - Aguardando Julgamento

Professora Jucelia - 12501 - PDT - Aguardando Julgamento

Professora Léo Brum - 77888 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Professora Mari - 40004 - PSB - Aguardando Julgamento

Professora Patrícia - 65333 - PC do B - Aguardando Julgamento

Professora Priscila Mendes - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Professora Silmara - 11707 - PP - Aguardando Julgamento

Professora Uli Micheli - 20456 - PODE - Aguardando Julgamento

Rafa do Terminal - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Rafael Santos - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Ramon - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Ramses Wolff - 77300 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Ratinho - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Renato Carvalho - 77077 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Renato da Farmácia - 55700 - PSD - Aguardando Julgamento

Renildo da Distribuidora - 40111 - PSB - Aguardando Julgamento

Roberto Benedictus - 70100 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Roberto da Farmacia - 70222 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Rodrigo Coradin - 55100 - PSD - Aguardando Julgamento

Rodrigo Santos - 28887 - PRTB - Aguardando Julgamento

Rogerio Aquino - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Rose da Hora - 36123 - AGIR - Aguardando Julgamento

Roviller - 36666 - AGIR - Aguardando Julgamento

Rubão - 77777 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Rubens Marques - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

Sandra Camargo - 45045 - PSDB - Aguardando Julgamento

Sandro da Farmacia - 12612 - PDT - Aguardando Julgamento

Sanni Veiga - 18018 - REDE - Aguardando Julgamento

Sid Meincol - 30030 - NOVO - Aguardando Julgamento

Sidinei Campos - 55055 - PSD - Aguardando Julgamento

Sirlei - 25055 - PRD - Aguardando Julgamento

Sirlete Becher - 70269 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Solange Borges - 15091 - MDB - Aguardando Julgamento

Soldado Marcos Paulo - 12580 - PDT - Aguardando Julgamento

Soldado Mendes de Colombo - 45021 - PSDB - Aguardando Julgamento

Sr. Wilson - 18010 - REDE - Aguardando Julgamento

Sub Tenente Clayton - 28125 - PRTB - Aguardando Julgamento

Sueli Alves - 30999 - NOVO - Aguardando Julgamento

Tata Mecânico - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Thiago Ferreira - 18777 - REDE - Aguardando Julgamento

Thiago Romano - 70022 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Tigrinho - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Tininho Mello - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Tio Pina do Escolar - 12456 - PDT - Aguardando Julgamento

Toni do Aviário - 35333 - PMB - Aguardando Julgamento

Tony Bertoldi - 28028 - PRTB - Aguardando Julgamento

Tony Gaúcho - 43123 - PV - Aguardando Julgamento

Torks da Hornet - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Vagner da Viação - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Val Santos - 70167 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Valdeci do Guarani - 13321 - PT - Aguardando Julgamento

Valdir Berckemback - 28580 - PRTB - Aguardando Julgamento

Valdir Haber - 30333 - NOVO - Aguardando Julgamento

Vandressa - 18555 - REDE - Aguardando Julgamento

Vanuza - 20120 - PODE - Aguardando Julgamento

Vilson Prado - 25456 - PRD - Aguardando Julgamento

Vital Cabelereiro - 55145 - PSD - Aguardando Julgamento

Wagner - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Walter - 44567 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Zé Arcie - 22722 - PL - Aguardando Julgamento

Zé da Biclicleta - 12033 - PDT - Aguardando Julgamento

Zê da Enfermagem - 22569 - PL - Aguardando Julgamento

Zeni Salete - 28777 - PRTB - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

