Araçoiaba (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Araçoiaba (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Araçoiaba (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adeilda - 13555 - PT - Aguardando Julgamento

Adolfo da Saúde - 33123 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Adriana da Nova de Paz - 36677 - AGIR - Aguardando Julgamento

Alegria da Saúde - 13777 - PT - Aguardando Julgamento

Andre de Cuscuz - 12888 - PDT - Aguardando Julgamento

Antônio de Maria Rita - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Bel de Pepino - 55055 - PSD - Aguardando Julgamento

Beto de Jesus - 36111 - AGIR - Aguardando Julgamento

Binho Caetano - 12000 - PDT - Aguardando Julgamento

Bolsonaro de Araçoiaba - 33022 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Carla de Augusto - 20333 - PODE - Aguardando Julgamento

Carla de Baú - 10456 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Carlos Pachecho (temba) - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Carolzinha de Luciana - 12456 - PDT - Aguardando Julgamento

China do Povo - 36666 - AGIR - Aguardando Julgamento

Cleide Agente de Saude - 40115 - PSB - Aguardando Julgamento

Cuscuz - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Danilo de Biu Moura - 12222 - PDT - Aguardando Julgamento

Darlene Melo - 36888 - AGIR - Aguardando Julgamento

Dede - 36199 - AGIR - Aguardando Julgamento

Denise - 12131 - PDT - Aguardando Julgamento

Denise Rufino - 15100 - MDB - Aguardando Julgamento

Doutora Lahys - 43123 - PV - Aguardando Julgamento

Dr José Carlos - 20200 - PODE - Aguardando Julgamento

Duca da Fruta - 40555 - PSB - Aguardando Julgamento

Dudinha de Canaã - 10333 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Duino - 10678 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Edielson de Vinagre - 13222 - PT - Aguardando Julgamento

Edilson da Ótica - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Edvaldo Donato - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Elias da Água - 13111 - PT - Aguardando Julgamento

Elizeu João - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Elvis do Lima - 15111 - MDB - Aguardando Julgamento

Erica de Lulu - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Fernando de Canaã - 55456 - PSD - Aguardando Julgamento

Gaby de Guerra - 10125 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Galega do Povo - 15345 - MDB - Aguardando Julgamento

Gilson do Povo - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Gisele - 36180 - AGIR - Aguardando Julgamento

Inaldo Enfermeiro - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Indio Barbeiro - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Instrutor Anilton - 12300 - PDT - Aguardando Julgamento

Irmã Jô Amorim - 20620 - PODE - Aguardando Julgamento

Irmão Claúdio - 10234 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Irmão Erick Minha Benção - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Irmao Leandro - 40232 - PSB - Aguardando Julgamento

Isaac Coto - 40100 - PSB - Aguardando Julgamento

Itanicio Atleta - 20111 - PODE - Aguardando Julgamento

Izaias de Joca - 12111 - PDT - Aguardando Julgamento

Jayanne de Jairo - 33555 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Joao da Informatica - 36731 - AGIR - Aguardando Julgamento

João Paulino - 20533 - PODE - Aguardando Julgamento

João Victor - 20444 - PODE - Aguardando Julgamento

Josafa da Saúde - 15678 - MDB - Aguardando Julgamento

Josi da Farmácia - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Junior de Daniel da Kombi - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Laura Calazans - 10789 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Luane da Assistencia - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

Luiz da Luz - 15777 - MDB - Aguardando Julgamento

Luzia de Darlan - 33000 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Marcela de Bode - 55444 - PSD - Aguardando Julgamento

Marcelo de Manasses - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Marcilio da Lotérica - 43555 - PV - Aguardando Julgamento

Maria Eduarda - 13613 - PT - Aguardando Julgamento

Marinete Roque Irmã Beco - 10777 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Mauricio dos Transportes - 40200 - PSB - Aguardando Julgamento

Mauricio Taperinha - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Mery do Quinze - 36456 - AGIR - Aguardando Julgamento

MI do Tempero - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Michel Morais - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Miqueias do Cloro - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Missionária Edmacia - 12122 - PDT - Aguardando Julgamento

Monique de Xande - 33333 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Neide do Quinze - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Nem de Bibiu - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Nido dos Brinquedos - 40333 - PSB - Aguardando Julgamento

Ninho da Barraca - 33444 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

O Arebaba Erison Silva - 12232 - PDT - Aguardando Julgamento

Oziel Pacheco - 12123 - PDT - Aguardando Julgamento

Patricia Rodrigues - 15115 - MDB - Aguardando Julgamento

Paulo Rico - 43111 - PV - Aguardando Julgamento

Pb. Josenildo Sales - 33222 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Poly Professora - 55255 - PSD - Aguardando Julgamento

Pr. Rogerio - 33543 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Professor Antonio Carlos - 12555 - PDT - Aguardando Julgamento

Pulinha do Quinze - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Rael de Luiz Terto - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

Reginaldo Regicel - 36999 - AGIR - Aguardando Julgamento

Rejane das Plantas - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Renato de Tita - 13456 - PT - Aguardando Julgamento

Rosalia de Galego da Laje - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Samuel Negreiros - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

San da Juventude - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Sergio Maluquinho - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Simone de Canaã - 20456 - PODE - Aguardando Julgamento

Sinho da Ração - 33456 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Tavinho Bike - 15333 - MDB - Aguardando Julgamento

Tecade Salu - 12345 - PDT - Aguardando Julgamento

Teco de Salu - 33888 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Thais de Chiquitita - 33111 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Valdir Carlos - 36777 - AGIR - Aguardando Julgamento

Vicente do Bode - 36123 - AGIR - Aguardando Julgamento

Vovó Lanche - 20777 - PODE - Aguardando Julgamento

Ximenes - 33777 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Ze da Agua - 40140 - PSB - Aguardando Julgamento

Zeca da Komby - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

