Pesquisa para prefeitura de SP: veja quando saem as próximas rodadas

Do UOL, em São Paulo (SP)*

Uma nova rodada de pesquisas eleitorais sobre a disputa pela Prefeitura de São Paulo deve ser divulgada nesta semana, começando com o levantamento do instituto Datafolha, que tem publicação prevista para a próxima quinta-feira (22). Esta pesquisa será a primeira após os debates promovidos pela Band e pelo Estadão, em parceria com o Terra e a Faap.

Quando saem as próximas rodadas de pesquisas?

O Datafolha também avaliará o impacto dos primeiros dias da campanha oficial, que teve início na última sexta-feira (16). Serão entrevistados 1.204 moradores de São Paulo. Outros três institutos — Atlas Intel, Instituto Paraná e Fundação Escola de Sociologia e Política — também registraram pesquisas para datas próximas à do Datafolha. A expectativa é que a Atlas Intel divulgue seus resultados em 21 de agosto, a Paraná Pesquisas em 23 de agosto, e a Fesp em 24 de agosto.

A última pesquisa do Datafolha, divulgada em 8 de agosto, mostrou um cenário de empate técnico entre o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), com 23% e 22% das intenções de voto, respectivamente. O levantamento também indicou uma disputa acirrada pelo terceiro lugar, com Pablo Marçal (PRTB) e José Luiz Datena (PSDB) empatados em 14%. A deputada federal Tabata Amaral (PSB) obteve 7% das intenções.

Agora, há uma expectativa sobre o impacto que os primeiros debates e a campanha nas ruas da capital paulista podem ter nos resultados. Nunes, por exemplo, foi o principal alvo de ataques nos debates realizados até o momento.

Pablo Marçal, por sua vez, destacou-se como uma figura provocadora e agressiva em relação aos outros candidatos. Esse comportamento, embora tenha gerado críticas dos adversários durante os debates, foi amplamente explorado por Marçal em cortes nas redes sociais. Como reportado pelo Estadão, essa estratégia fez Marçal ganhar visibilidade online, mas especialistas alertam que isso não garante votos.

Apesar de estar na segunda colocação, Boulos foi alvo de ataques mais contundentes apenas de Nunes e Marçal, conseguindo manter um discurso propositivo nos debates com os demais concorrentes. Tabata Amaral, por outro lado, se apresentou como uma candidata técnica e ponderada, enquanto Datena teve um desempenho abaixo do esperado, o que acabou ofuscando sua participação nos dois debates.

* Com informações de matéria publicada em 18/08/2024.