Itália retoma buscas por desaparecidos em veleiro de luxo

PALERMO, 20 AGO (ANSA) - A Itália retomou nesta terça-feira (20) as buscas pelos seis desaparecidos no naufrágio de um veleiro de luxo na costa de Palermo, capital da Sicília.

O incidente foi provocado por um tornado na última segunda (19) e tem, até o momento, uma morte confirmada, enquanto 15 pessoas foram resgatadas com vida.

Equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros chegaram de Roma, no centro do país, e Sassari e Cagliari, na Sardenha, para ajudar nas buscas nos destroços da embarcação, a cerca de 50 metros de profundidade.

O único corpo recuperado até o momento é o de Ricardo Thomas, cozinheiro do veleiro, e acredita-se que os outros desaparecidos tenham ficado presos dentro das cabines do iate.

Entre eles estão o magnata Mike Lynch, 59 anos, proprietário da embarcação e apelidado de "Bill Gates britânico" por sua atuação no setor de tecnologia, e sua filha Hannah, 18.

O empresário é cofundador da companhia de softwares Autonomy, comprada pela gigante HP em 2011 por US$ 11 bilhões, operação que lhe rendeu uma acusação de fraude nos Estados Unidos, da qual foi absolvido em junho passado. Sua esposa, Angela Bacares, foi resgatada com vida.

Os outros desaparecidos são o presidente do banco Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, e sua esposa, Anne Elizabeth Judith Bloomer; e o advogado de Lynch, Chris Morvillo, e sua esposa, Nada.

Chamado Bayesian, o veleiro tem 56 metros, pesa 473 toneladas e foi construído pelo estaleiro Perini Navi em Viareggio, na Itália, para realizar viagens de luxo. A embarcação tinha bandeira britânica e levava 12 passageiros e 10 tripulantes.

