Índices de ações sobem na Europa enquanto investidores avaliam dados da zona do euro

Por Pranav Kashyap

(Reuters) - A maioria dos principais índices acionários europeus subia um pouco nesta terça-feira, mas os investidores evitavam fazer grandes apostas em meio à divulgação de dados econômicos importantes da zona do euro, enquanto ações do setor de energia recuavam, devido a uma queda nos preços do petróleo.

O índice STOXX 600 subia 0,1%, após tocar a máxima de três semanas na sessão anterior.

Números mostraram que os preços ao produtor da Alemanha diminuíram 0,8% em julho na base anual, em linha com as previsões.

Os mercados também avaliavam a leitura dos preços ao consumidor da zona do euro em julho, que mostrou que a inflação na região teve alta de 2,6% em 12 meses, em linha com o esperado.

O setor de petróleo e gás caía 1,5%, uma vez que os preços do petróleo recuavam devido à diminuição dos riscos geopolíticos no Oriente Médio e à fraca demanda da China. [O/R]

Os holofotes desta semana continuarão voltados para os comentários do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, no simpósio de Jackson Hole, na sexta-feira.

. Em LONDRES, o índice Financial Times recuava 0,67%, a 8.300 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,07%, a 18.433 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-40 ganhava 0,17%, a 7.514 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 0,07%, a 33.288 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava alta de 0,01%, a 1.103 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizava-se 0,19%, a 6.711 pontos.