Hamas nega avanços em negociações por cessar-fogo em Gaza

TEL AVIV, 19 AGO (ANSA) - O grupo fundamentalista islâmico Hamas negou nesta segunda-feira (19) que tenha havido qualquer progresso nas negociações com Israel para um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

A última rodada de tratativas terminou na sexta passada (16), em Doha, no Catar, um dos países mediadores das conversas, ao lado de Egito e Estados Unidos.

"Não há nenhum progresso nas negociações para o cessar-fogo.

A nova proposta é considerada uma concessão em relação à oferta americana de 2 de julho, que o Hamas havia aceitado após garantias dos mediadores e dos EUA", disse o porta-voz do gabinete político do grupo, Moussa Abu Marzouk.

A proposta de 2 de julho se baseia na resolução 2735 do Conselho de Segurança da ONU, aprovada em junho e que pede um cessar-fogo imediato e a libertação dos reféns, além de rejeitar mudanças territoriais em Gaza e reafirmar o compromisso com a solução dos dois Estados.

As principais divergências dizem respeito ao controle dos corredores Filadélfia, entre Gaza e Egito, e Netzarim, que atravessa o centro do enclave a partir da divisa com Israel até o Mar Mediterrâneo.

O Hamas é contra a permanência de tropas israelenses no território, enquanto o país judeu aceitou apenas reduzir gradualmente o número de militares no corredor Filadélfia.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, está em Israel para tentar avançar nas negociações e afirmou que essa pode ser a "melhor oportunidade, talvez a última, para resgatar os reféns, obter um cessar-fogo e colocar todos no caminho da paz". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.