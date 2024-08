Hamas e Jihad Islâmica reivindicam explosão em Tel Aviv

TEL AVIV, 19 AGO (ANSA) - Os grupos fundamentalistas Hamas e Jihad Islâmica, que controlam a Faixa de Gaza, reivindicaram nesta segunda-feira (19) a autoria da tentativa de atentado ocorrida em Tel Aviv, em Israel, na noite de domingo (18).

Em comunicado, as organizações afirmam que se tratou de um "ataque suicida" e alertam que ações do tipo continuarão enquanto o Exército israelense não sair do enclave palestino.

A tentativa de atentado foi protagonizada por um homem palestino originário de Nablus, na Cisjordânia, e que morreu após a explosão da bomba que ele carregava em sua mochila.

"Talvez o terrorista quisesse ir a uma sinagoga ou a um centro comercial", disse o comandante da polícia no distrito de Ayalon, Haim Bublil.

O ação, que não fez outras vítimas, ocorreu em meio ao impasse nas negociações entre Israel e Hamas, mediadas por Catar, Egito e EUA, para um cessar-fogo na Faixa de Gaza e à visita do secretário de Estado americano, Antony Blinken, ao país judeu.

"Esse é o momento decisivo, provavelmente a melhor - talvez a última - oportunidade para resgatar os reféns, obter um cessar-fogo e colocar todos no caminho da paz", disse Blinken após um encontro com o presidente israelense, Isaac Herzog.



