China e Vietnã assinam acordos de ferrovias a crocodilos após reunião de líderes

Por Liz Lee

PEQUIM (Reuters) - A China e o Vietnã assinaram nesta segunda-feira 14 documentos que abrangem ferrovias transfronteiriças e exportações de crocodilos, após o presidente chinês, Xi Jinping, se reunir com o novo líder do Vietnã, To Lam, em Pequim.

A visita de Lam a Pequim, sua primeira viagem ao exterior desde que foi nomeado chefe do partido no início deste mês, sinaliza o desejo de fortalecer as relações, com o crescimento do comércio e de investimentos e apesar de conflitos ocasionais sobre as fronteiras no Mar do Sul da China.

"A China sempre considerou o Vietnã como uma prioridade em sua diplomacia de vizinhança e apoia o Vietnã na adesão à liderança do Partido, seguindo o caminho socialista adequado às suas condições nacionais e aprofundando a causa das reformas e da modernização socialista", disse Xi, ressaltando o estabelecimento de boas relações de trabalho e uma amizade pessoal com Lam.

Lam descreveu os laços bilaterais como uma "prioridade máxima na política externa do Vietnã" e chamou sua viagem à China de "a afirmação do Partido e do governo vietnamita de valorizar a relação com a China".

Durante a reunião, Lam solicitou à China empréstimos em condições favoráveis e tecnologia para desenvolver a infraestrutura de transporte de seu país e concordou com Xi Jinping em reforçar laços de defesa e segurança, de acordo com um comunicado no site do governo vietnamita.

Os dois também concordaram em melhorar a conectividade de ferrovias e rodovias entre os dois vizinhos governados pelo comunismo e Xi se comprometeu a importar mais produtos agrícolas vietnamitas, segundo o comunicado.

China e Vietnã assinaram documentos sobre planejamento e estudos de viabilidade para rotas ferroviárias padronizadas após acordos preliminares serem assinados em dezembro, durante a visita de Estado de Xi a Hanói.

Em dezembro, os dois países afirmaram que trabalhariam em conectividade ferroviária entre fronteiras, nomeando três projetos, como um que conectaria a região montanhosa de Lao Cai, no noroeste do Vietnã, à cidade portuária de Haiphong, e um possível projeto que ligaria Shenzhen, na China, a Haiphong.

Autoridades vietnamitas haviam dito que as ligações ferroviárias estariam no topo da agenda quando os principais líderes se encontrassem.

A modernização do lado vietnamita das ferrovias poderia impulsionar o comércio e os investimentos, já que um número cada vez maior de fabricantes chineses transfere algumas operações voltadas para a exportação para o Vietnã, em meio às tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos.

Outros documentos assinados abrangem a cooperação entre bancos centrais, mídia, saúde e quarentena e inspeção de cocos, crocodilos e duriões.

Após a assinatura, Xi e Lam continuaram conversas sobre questões importantes de interesse comum durante o chá em um "clima cordial e amigável", disse a mídia oficial chinesa Xinhua.

Os dois países emitirão uma declaração conjunta sobre o fortalecimento de sua parceria estratégica, segundo a Xinhua.

Lam chegou à província de Guangzhou, no sul da China, no domingo, para uma visita de três dias que incluirá reuniões com o primeiro-ministro chinês Li Qiang e outras autoridades chinesas.

Em Guangzhou, ele visitou alguns locais chineses onde o ex-presidente Ho Chi Minh conduziu atividades revolucionárias.