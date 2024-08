Três vítimas exumadas do massacre de Tulsa em 1921 foram encontradas com ferimentos de bala

Por Jasper Ward

WASHINGTON (Reuters) - Três das 11 vítimas do massacre racial de 1921 em Tulsa, Oklahoma, que foram exumadas na sexta-feira, foram encontradas com ferimentos de bala, disse a cidade.

Duas dessas três vítimas foram encontradas com ferimentos de duas armas de fogo diferentes e uma tinha "evidências de possíveis queimaduras", disse a cidade em uma atualização de sua investigação sobre o massacre.

"As pessoas que estamos procurando não são apenas nomes na história, são a família de alguém que merece um enterro adequado", disse o prefeito de Tulsa, G.T. Bynum.

Mais de 40 restos mortais foram exumados desde que Bynum lançou a Investigação de Túmulos de 1921 em 2018. O projeto visa reexaminar os possíveis túmulos do massacre.

A arqueóloga estadual Dra. Kary Stackelbeck disse que os dados confirmam que os especialistas envolvidos no projeto estão encontrando indivíduos que se encaixam no perfil de vítimas do massacre.

No mês passado, um veterano da Primeira Guerra Mundial se tornou a primeira vítima de massacre identificada como parte do projeto.

Vinte e seis certidões de óbito foram emitidas para vítimas negras do massacre de 1921. No entanto, estima-se que cerca de 300 pessoas, a maioria negra, morreram em 31 de maio de 1921, quando uma grande multidão branca invadiu o bairro de Greenwood, em Tulsa, uma comunidade próspera apelidada de "Black Wall Street".

