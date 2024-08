Silvio Santos terá estátua na Lapa, no Rio; São Paulo discute homenagem

Do UOL, em São Paulo

O apresentador Silvio Santos, que morreu ontem (17) aos 93 anos, receberá homenagens nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) confirmou estátua na Lapa, bairro onde o apresentador nasceu. O político afirmou no X (antigo Twitter) que a prefeitura já está em contato com o cartunista e escultor Ique Woitschach. Estátua deve ficar em frente aos Arcos da Lapa.

São Paulo vai conversar com a família em "momento mais oportuno". A gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) disse ao UOL que homenagens em obras públicas estão em discussão e serão debatidas com os familiares de Silvio Santos.

Prefeito de São Paulo disse que espaços públicos podem receber o nome de Silvio Santos. À CNN, Nunes disse sobre a possibilidade de um complexo de saúde na zona norte, de um CEU com entrega prevista para dezembro ou de uma ponte serem batizados em homenagem ao dono do SBT.

Cidades declararam luto oficial pela morte do apresentador. A Prefeitura de São Paulo projetou imagens de Silvio Santos em sua sede oficial, no centro da capital paulista, na noite de sábado.